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أخبار البلد

الحكومة توضح 8 حقائق حول كورونا.. وتنفي 8 شائعات.. فيديو وانفوجراف

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:50 ص
تقرير الشائعات
تقرير الشائعات
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أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انفووفيديو جراف توضيحي لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية.

وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات  خلال الفترة (من 13 حتى 20 مارس 2020):

وأوضح المركز الإعلامي 8  حقائق ترد على الشائعات حول انتشار فيروس كورونا.

ونفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشان  الاستغناء عن نسبة من العاملين بالجهاز الإداري بشكل دائم عقب قرار تخفيض أعدادهم بسبب فيروس كورونا، كما نفي المركز ما انتشر حول تعديل خطة الموازنة العامة للدولة واستقطاع 100 مليار جنيه منها لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا ، ونفي ايضا ما اثير حول   تهالك الأجهزة ونقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية

ونفي المركز الاعلامي ما تداول حول وجود عجز في الأدوية الحيوية وألبان الأطفال بالصيدليات والأسواق ، كما نفي ما انتشر حول وجود  نقص السلع الأساسية بجميع محافظات الجمهورية ،ونفي ايضا ما تردد حول   انتشار أسراب من الجراد الأسود بالمناطق الحدودية المصرية ، كما نفي المركز ما تداول حول  توقف زراعة قصب السكر بمحافظتي الأقصر وأسوان ونفي ما انتشر حول  تعرض مصر لمنخفض جوي خطير خلال الفترة المقبلة.
الحكومة توضح 8 حقائق حول كورونا.. وتنفي 8 شائعات.. فيديو وانفوجراف
الحكومة توضح 8 حقائق حول كورونا.. وتنفي 8 شائعات.. فيديو وانفوجراف
الحكومة توضح 8 حقائق حول كورونا.. وتنفي 8 شائعات.. فيديو وانفوجراف
الحكومة توضح 8 حقائق حول كورونا.. وتنفي 8 شائعات.. فيديو وانفوجراف
الحكومة توضح 8 حقائق حول كورونا.. وتنفي 8 شائعات.. فيديو وانفوجراف
الحكومة توضح 8 حقائق حول كورونا.. وتنفي 8 شائعات.. فيديو وانفوجراف
الحكومة توضح 8 حقائق حول كورونا.. وتنفي 8 شائعات.. فيديو وانفوجراف
الحكومة توضح 8 حقائق حول كورونا.. وتنفي 8 شائعات.. فيديو وانفوجراف
الحكومة توضح 8 حقائق حول كورونا.. وتنفي 8 شائعات.. فيديو وانفوجراف
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