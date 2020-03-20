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محافظات

خد مصليتك معاك.. 9 تعليمات مهمة لتجنب كورونا في صلاة الجمعة

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:01 ص
صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
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عبد العزيز جمال

ناشد الشيخ خالد خضر، مدير مديرية أوقاف القاهرة، المواطنين باتباع مجموعة من الإرشادات قبل الذهاب لصلاة الجمعة في المسجد للحد من انتشار كورونا.

كما تابع مدير أوقاف القاهرة تطهير المساجد وتعقيمها واتباع التعليمات لمواجهة فيروس كورونا ، وأكد أنه تم التشديد على أن لا تتجاوز مدة خطبة الجمعة 15 دقيقة و10 دقائق بين الأذان والإقامة.

ونرصد لكم أبرز مناشدات مدير الأوقاف للمواطنين للحد من انتشار كورونا: 

1- لا حرج على الإطلاق على من أخذ بالرخصة في عدم حضور الجمعة في ظل الظروف الراهنة من خلال اداء الصلوات في بيته وصلى الجمعة ظهرًا وإذا أراد الجماعة فمن الممكن أن يصليها مع أهله بالمنزل ، ولا سيما المرضى وكبار السن بسبب كورونا.

2 - ناشد جميع المصابين بنزلات البرد ونحوها تجنب الذهاب إلى المسجد في هذه الأيام تحرزًا. 

3- أكد أن المصاب بالفيروس فلا يجوز له الذهاب إلى المسجد أصلًا.

4- ألا يطيل المصلي المكث أكثر من وقت الصلاة.

5- يفضل أن يأخذ مصليته الخاصة ما أمكن ذلك. 

6- تجنب المعانقة.

7- تجنب المصافحة.

8- المساجد التي بها ساحات مفتوحة يفضل أن تكون الصلوات بالصحن. 

9- طالب بالتضرع إلى الله (عز وجل) بصدق وإخلاص أن يرفع البلاء عن البلاد والعباد "فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا".

وأعلنت مديرية الأوقاف تكثيف جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا في إطار تعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لجميع الأحياء والمديريات والهيئات بتكثيف الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا.

من جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن أجهزة الدولة لن تتوانى فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ كل هذه التدابير الاحترازية حفاظًا على المواطنين من العدوى.

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