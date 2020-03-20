تركي آل الشيخ يوجه رسالة شكر وتقدير لـ الخطيب لهذا السبب

وجه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية رسالة شكر وتقدير لـ محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي بسبب حرصه على الاطمئنان على صحته يوميا





وكتب تركي الـ شيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " : " تواصل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مرتين في اليومين الماضية يطمئن فيها على صحتي وبشكره على هذا التواصل واتمنى له ولاسرته الكريمه الخير وان ربنا يحفظ الجميع "





وكان تركي الـ شيخ أعلن عن استقالته من منصب الرئاسة الشرفية من النادي الأهلي دون الإعلان عن التفاصيل.