بعد تدخل النني.. تريزيجيه يوافق على الانضمام إلى بشكتاش التركي





وذكرت صحيفة "الصباح" التركية: "أن تريزيجيه أبدى موافقة مبدئية على الانضمام إلى بشكتاش، خلال الصيف المقبل، على سبيل الإعارة".





وأضافت الصحيفة، أن موافقة تريزيجيه جاءت بعد تدخل مواطنه المصري محمد النني لاعب بشكتاش، لإقناعه بقبول العرض التركي.





وكان تريزيجيه انضم إلى أستون فيلا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من نادي قاسم باشا التركي.





وشارك تريزيجيه مع أستون فيلا في 23 مباراة في الدوري الإنجليزي، هذا الموسم، سجل خلالهما ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

وافق النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا، مبدئيا على العرض المقدم له من فريق بشكتاش التركي، للحصول على خدماته على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.