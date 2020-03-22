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اقتصاد

بعد قرارات السيسي.. كيف يحقق سوق المال في مصر مكاسب ويتخطى كبوة كورونا؟

الأحد 22/مارس/2020 - 07:57 م
سوق المال في مصر
سوق المال في مصر
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آية الجارحي

قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن قرار الرئيس السيسي بـ دعم البورصة المصرية بـ 20 مليار جنيه من البنك المركزى سيؤثر بالإيجاب على أداء البورصة؛ لأنه دعم مباشر يتمثل في زيادة قيمة التداول.


وأضافت خبيرة أسواق المال، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أسعار الأسهم متدنية جدًا في الفترة الحالية، وأي سيولة تضخ ستدعم أداء البورصة.


وأكدت أهمية أن يتم الاحتفاظ بالأسهم حتى لا تشكل الضغوط البيع القوية لجني الأرباح عبئًا على الأفراد الذين عادةً يتحركون متأخرين عن أداء المؤسسات؛ فيصبح الوضع أسوأ مما كان.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن حزمة إجراءات وقرارات اقتصادية اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، أثناء عقد لقاء بمناسبة الاحتفال بعيد الأم المصرية.

 

وتضمنت القرارات:

 

- تخصيص 100 مليار جنيه لأزمة كورونا

 

زيادة العلاوة الدورية السنوية للمعاشات لتكون بنسبة 14٪ اعتبارا من العام المالي القادم

 

- ضم العلاوات الخمس للمعاشات للأجر الأساسى

 

- تخفيض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى أربعة ونصف دولار

 

- خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش

 

- رفع الحجوزات الإدارية لكل الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة

 

- تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ٦ أشهر وعدم تطبيق غرامات وعوائد على التأخير

 

- توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل من العام الحالي لسداد جزء من مستحقاتهم وسداد دفعات إضافية بقيمة 10%

 

- مد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين 

 

- دعم البورصة المصرية بـ 20 مليار جنيه من البنك المركزى

 

- تخفيض أسعار الفائدة في البنوك بقيمة 3%

 

- إعفاء الأجانب من الضرائب وخاصة في القطاعات المتأثرة من الأزمة

 

- الإعفاء الكامل لضريبة الدمغة والأرباح

 

- تخفيض مصروفات البورصة


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