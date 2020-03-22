هل تأثر إنتاج البترول في مصر بسبب كورونا.. دانة غاز تجيب

صحف الإمارات اليوم.. مصر توقف صلاتي الجمعة والجماعة وتغلق الكنائس بسبب كورونا.. وإسرائيل تستغل الوضع العالمي الطارئ لفصل القدس.. الجزائر تعلن دخولها المرحلة الثالثة من تفشي الفيروس