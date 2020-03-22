هل تأثر إنتاج البترول في مصر بسبب كورونا.. دانة غاز تجيب

أكدت شركة دانة غاز الإماراتية، إحدى الشركات العاملة في قطاع البترول في مصر، أن مرافقها وعمليات إنتاجها في مصر وإقليم كردستان بالعراق، تعمل بكامل طاقتها ولم تتأثر معدلات إنتاجها بانتشار الفيروس الوبائي العالمي كورونا "كوفيد-19".
ويشكل الغاز الطبيعي ما نسبته 75% من إنتاج شركة دانة غاز، ويتم بيعه بموجب عقود طويلة الأجل مع الحكومات المضيفة، حيث تساهم هذه العقود بنحو 50% من دخل الشركة السنوي ولا تتأثّر بتقلبات أسعار نفط.
وتتمتع "دانة غاز" بوضع مالي متين، حيث بلغ الرصيد النقدي للشركة 425 مليون دولار بنهاية عام 2019. ولا يتطلب من الشركة تقديم تمويل رأسمالي مباشر لخطط نموّها في إقليم كردستان العراق، حيث يبلغ معدل الإنتاج الحالي 400 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا.
وكان مجلس إدارة دانة غاز قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 5.5 فلس للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وسيتم طرحها أمام المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده في 14 أبريل 2020.