لجميع حالات العقم.. طريقة فعالة لعلاج تأخر الانجاب عند الرجال

أكد الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية وعلاج العقم، أن اللجوء لعملية الحقن المجهري لا يقتصر على مشاكل العقم لدى النساء فقط، بل يوصي بإجراء عملية الحقن المجهري عند وجود مشكلة تتعلق بالعقم لدى الرجل والمتمثلة في انخفاض عدد الحيوانات المنوية، أو ضعف حركة الحيوانات المنوية، أو قلة جودة الحيوانات المنوية، أو افتقار الحيوانات المنوية إلى القدرة على اختراق البويضة، أو حتى معاناة الرجل من فقد النطاف.
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وأوضح الدكتور أحمد عاصم أنه خلال عملية الحقن المجهري يتم توفير جميع السبل الطبية من اجل حدوث الإخطاب معمليا، حيث يتم تخفيف السائل الذي تتعلق فيه الحيوانات المنوية باستخدام مواد كيميائية معينة، بحيث يصبح بإمكان الحيوانات المنوية أن تتحرك بحرية أكبر، كما أنه يتم سحب الحيوان المنوي من الذيل عبر ماصة خاصة ليتم حقن رأسه لاحقًا في البويضة، ومن ثم يسهل اختراق البويضة وحدوث التلقيح .