لجميع حالات العقم.. طريقة فعالة لعلاج تأخر الانجاب عند الرجال

أكد الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية وعلاج العقم، أن اللجوء لعملية الحقن المجهري لا يقتصر على مشاكل العقم لدى النساء فقط، بل يوصي بإجراء عملية الحقن المجهري عند وجود مشكلة تتعلق بالعقم لدى الرجل والمتمثلة في انخفاض عدد الحيوانات المنوية، أو ضعف حركة الحيوانات المنوية، أو قلة جودة الحيوانات المنوية، أو افتقار الحيوانات المنوية إلى القدرة على اختراق البويضة، أو حتى معاناة الرجل من فقد النطاف.





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للحالات المؤكدة فقط.. ماذا يحدث عند تناول دواء الملاريا لـ علاج كورونا؟ وأضاف الدكتور أحمد عاصم أن مشكلة فقد النطاف التي يعاني منها بعض الرجال تتطلب أيضا اللجوء لإجراء عملية الحقن المجهري، وهي حالة طبية تشير إلى عدم وجود الحيوانات المنوية في السائل المنوي المقذوف لدى الرجل، وهي حالة يعاني منها حوالي 20% من الرجال المصابين بالعقم، مؤكدا أن فقد النطاف ينقسم عند الرجل إلى نوعين أساسيين وهما إما فقد النطاف اللاإنسدادي، أو فقد النطاف الإنسدادي، وفي الحالتين يتم إجراء عملية الحقن المجهري باستخراج عينة السائل المنوي من الخصية مباشرًة.



