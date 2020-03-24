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مرأة

للحالات المؤكدة فقط.. ماذا يحدث عند تناول دواء الملاريا لـ علاج كورونا؟

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:15 م
اسماء محمد
قال الدكتور مروان سالم، اخصائي الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية ، إن دواء هيدروكسي كلوروكين الخاص بعلاج الملاريا يستخدم في علاج عدة امراض أخرى منها الروماتيزم وتجربته على فيروس كورونا أثبتت فاعليته ولكن بالنسبة للحالات المؤكدة فقط .


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وأكد "مروان" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن تناول الانسان لعقار هيدروكسي كلوروكين من تلقاء نفسه عند الشك في كورونا امر غير صحى ولابد من استشارة الطبيب لأن الدواء له مضاعفات عديدة ، مثل: الاسهال والقيء والحساسية وحساسية البشرة من الضوء، وعند التفاعل مع مادة أزيثرومايسين يمكن أن يسبب الموت المفاجئ.


وأضاف "مروان" أن عقار هيدروكسي كلوروكين ساعد في علاج مرضى فيروس كورونا لأنه يجعل الوسط "حامضي" والفيروس لايستطيع ان يعيش في هذا الوسط .


وشدد على  أن دواء هيدروكسي كلوروكين ليس له اي دور في الوقاية من فيروس كورونا بل يهدد صحة الانسان السليم إذا تناوله دون استشارة الطبيب.
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