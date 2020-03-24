للحالات المؤكدة فقط.. ماذا يحدث عند تناول دواء الملاريا لـ علاج كورونا؟









وأكد "مروان" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن تناول الانسان لعقار هيدروكسي كلوروكين من تلقاء نفسه عند الشك في كورونا امر غير صحى ولابد من استشارة الطبيب لأن الدواء له مضاعفات عديدة ، مثل: الاسهال والقيء والحساسية وحساسية البشرة من الضوء، وعند التفاعل مع مادة أزيثرومايسين يمكن أن يسبب الموت المفاجئ.