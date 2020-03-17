AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ماذا يحدث عند تناول الحامل التمر على الريق؟

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:29 م
ماذا يحدث عند تناول
ماذا يحدث عند تناول الحامل التمر على الريق
Advertisements
اسماء محمد
تنتشر حاليا الكثير من الأقاويل بضرورة تناول 7 تمرات على الريق لرفع المناعة ولكن هذا لا يناسب كل الأشخاص ومن بينهم الحامل. 
وحذر الدكتور سعيد متولي، استشاري التغذية العلاجية، من تناول المرأة الحامل للتمر بجميع أنواعه خاصة في الشهور الأولى للحمل فبالرغم من فاعلية التمر في رفع كفاءة الجهاز المناعي، إلا أنه من أخطر الأكلات التي تهدد صحة الحامل والحنين في الشهور الأولى. 

وأضاف "سعيد"، أن تناول المرأة الحامل التمر يزيد من خطر تعرضها للإجهاض مما يهدد حياتها بالخطر ويجعلها تخسر الجنين، وهذا يرجع لاحتواء التمر على مواد تزيد انقباضات الرحم بشكل سريع.

وأشار إلى أن تناول الـ ٧ تمرات على الريق له مفعول قوي جدا في رفع الجهاز المناعي والوقاية من الأمراض لكن يجب على الحامل عدم تناوله الا في الشهور الأخيرة للحمل. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للحوامل .. 6 عادات يومية غير متوقعة تعرضك للإجهاض

فوائد البطيخ.. للحامل والبشرة

تعالج مشاكل العين وتقوي النظر.. تعرفي على فوائد الفراولة للأطفال

ماذا يحدث للجسم عند تناول 7 حبات تمر على الريق؟

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. 8 دول تتنافس فى اكتشاف لقاح يوقف تفشى كورونا

هالة زايد: 300 أسرة داخل الحجر الصحي.. وإجراءات مشددة في 3 محافظات.. تفاصيل

دفن دون جنازة.. ماذا يحدث في بلقاس بعد وفاة الحالة الثانية بفيروس كورونا؟

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17- 3 -2020.. فيديو

تراجع سعر الذهب 10 جنيهات للجرام

إجراء عاجل من النقل العام فى القاهرة بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف إصابة طفل بريطاني بـ كورونا خلال عطلة عائلية.. تفاصيل

بعد ادعائه الإصابة بفيروس كورونا.. مسافر يتسبب في تأخر طائرة 8 ساعات

شوارع ومواصلات خالية من الناس في بريطانيا بسبب كورونا