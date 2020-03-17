ماذا يحدث عند تناول الحامل التمر على الريق؟





وأضاف "سعيد"، أن تناول المرأة الحامل التمر يزيد من خطر تعرضها للإجهاض مما يهدد حياتها بالخطر ويجعلها تخسر الجنين، وهذا يرجع لاحتواء التمر على مواد تزيد انقباضات الرحم بشكل سريع.





وأشار إلى أن تناول الـ ٧ تمرات على الريق له مفعول قوي جدا في رفع الجهاز المناعي والوقاية من الأمراض لكن يجب على الحامل عدم تناوله الا في الشهور الأخيرة للحمل.

وحذر الدكتور سعيد متولي، استشاري التغذية العلاجية، من تناول المرأة الحامل للتمر بجميع أنواعه خاصة في الشهور الأولى للحمل فبالرغم من فاعلية التمر في رفع كفاءة الجهاز المناعي، إلا أنه من أخطر الأكلات التي تهدد صحة الحامل والحنين في الشهور الأولى.