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أخبار العالم

كورونا يبتلع نيويورك.. 285 وفاة و30811 إصابة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 06:19 م
صدى البلد
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حسام رضوان
شهدت ولاية نيويورك الأمريكية، بؤرة تفشي كورونا في الولايات المتحدة، ارتفاعًا ضخمًا في عدد المصابين بـ فيروس كورونا.

وارتفع عدد الوفيات في ولاية نيويورك الأمريكية إلى 285 والإصابات إلى 30811 شخصًا.

إلى ذلك، دق حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو خلال مؤتمر صحفي في نيويورك ناقوس الخطر مرة أخرى اليوم الأربعاء بإعلان ارتفاع حالات الفيروس التاجي والوفيات جراء الإصابة به في نيويورك.

وأصدر حاكم نيويورك كومو مرسومًا جديدًا بحظر الاتصال في ملاعب المدينة وطرح اقتراحًا لإغلاق بعض شوارع مدينة نيويورك أمام حركة المرور.

وأضاف أن الزيادة الأسوأ في عدد المرضى والمستشفيات المثقلة بالأعباء قد تأتي في غضون ثلاثة أسابيع، وتحتاج نيويورك إلى ما يقدر بنحو 140.000 سرير مقارنةً بإجمالي 53000 سرير الآن.

وسجلت الولايات المتحدة اليوم 11060 حالة إصابة، و202 وفاة.

ووصل إجمالي عدد المصابين إلى  55.243، وعدد الوفيات إلى 802 .

وطلبت السلطات الأمريكية من جميع المسافرين القادمين من نيويورك الدخول في الحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يومًا.
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