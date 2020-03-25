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محافظات

إقبال المواطنين على الشراء.. غلق المحلات في طور سيناء.. صور

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:37 م
غلق المحلات في طور
غلق المحلات في طور سيناء
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ايمن محمد
قامت قوات الشرطة بتطبيق قرار رئيس الوزراء بحظر التجول في مدينة طور سيناء عاصمة محافظة جنوب سيناء ضمن الإجراءات الاحترازية  لمكافحة فيروس كورونا .

وقد تمركزت قوات الشرطة في الطرق  والشوارع الرئيسية وأغلقت المحلات التجارية والمولات والمقاهي والمطاعم منذ الساعة 5 مساء اليوم .

وقد استجاب جميع اصحاب المحلات والمطاعم وقاموا بإغلاق محلاتهم وبدت شوارع مدينة طور سيناء فارغة تمامًا من المارة.

وقد شهدت محلات الخضار والفاكهة إقبالاً كبيرًا وزحامًا لشراء احتياجاتهم من الخضراوات والفاكهة.

قال هشام خضير رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية إن جميع السلع الغذائية متوفرة ويتم مراقبة الأسعار بشكل مستمر.

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إقبال المواطنين على الشراء.. غلق المحلات في طور سيناء.. صور
إقبال المواطنين على الشراء.. غلق المحلات في طور سيناء.. صور
إقبال المواطنين على الشراء.. غلق المحلات في طور سيناء.. صور
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