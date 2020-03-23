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محافظات

صحة جنوب سيناء : شرم الشيخ خالية من كورونا.. واستمرار الحجر الصحي علي العاملين

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:52 م
صدى البلد
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ايمن محمد
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، عن استمرار  الحجر الصحي للعاملين بمنتجع سياحي اختلطوا بحالة  ولم تعلن الصحة عن  آية  حالات إصابة جديدة  في شرم الشيخ ،  لتكون النسبة حتي الآن صفر. 


وقد نفي  الدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة بجنوب  سيناء، ما تم تداوله علي صفحات التواصل الإجتماعي بشأن إنتهاء أعمال الحجر الصحي للعاملين بفندق ريف أويسز .

وأكد على  استمرار الحجر الصحي للعاملين بفندق ريف أويسز وفقا للتعليمات الوقائية للوزارة المقررة في هذا الشأن .

 وطالبت مديرية الصحة علي في بيان لها توخي الحذر وعدم تداول معلومات مغلوطة الا من مصدرها الرسمي .

 وكانت ظهرت صور علي مواقع التواصل  للعاملين بمنتجع سياحي   يعلنون انتهاء فترة الحجر الصحي لهم ،  وقد استمرت اعمال التطهير والرش والتعقيم للفنادق والمنتجعات السياحية .

حيث قامت مديرية الصحة  بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء  بتطهير وتعقيم الفنادق والمنتجعات السياحية بشرم الشيخ  بالإضافة للحملات المستمرة  لتعقيم وتطهير  مطار شرم الشيخ الدولي .

كما قام مجلس مدينة دهب برش وتعقيم الفنادق  والمشاية السياحية  علاوة علي قيام كافة المدن باعمال التطهير والتعقيم بشكل مستمر.
صحة جنوب سيناء : شرم الشيخ خالية من كورونا.. واستمرار الحجر الصحي علي العاملين
صحة جنوب سيناء : شرم الشيخ خالية من كورونا.. واستمرار الحجر الصحي علي العاملين
صحة جنوب سيناء : شرم الشيخ خالية من كورونا.. واستمرار الحجر الصحي علي العاملين
صحة جنوب سيناء : شرم الشيخ خالية من كورونا.. واستمرار الحجر الصحي علي العاملين
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