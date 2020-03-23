صحة جنوب سيناء : شرم الشيخ خالية من كورونا.. واستمرار الحجر الصحي علي العاملين

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، عن استمرار الحجر الصحي للعاملين بمنتجع سياحي اختلطوا بحالة ولم تعلن الصحة عن آية حالات إصابة جديدة في شرم الشيخ ، لتكون النسبة حتي الآن صفر.





وقد نفي الدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة بجنوب سيناء، ما تم تداوله علي صفحات التواصل الإجتماعي بشأن إنتهاء أعمال الحجر الصحي للعاملين بفندق ريف أويسز .





وأكد على استمرار الحجر الصحي للعاملين بفندق ريف أويسز وفقا للتعليمات الوقائية للوزارة المقررة في هذا الشأن .





وطالبت مديرية الصحة علي في بيان لها توخي الحذر وعدم تداول معلومات مغلوطة الا من مصدرها الرسمي .





وكانت ظهرت صور علي مواقع التواصل للعاملين بمنتجع سياحي يعلنون انتهاء فترة الحجر الصحي لهم ، وقد استمرت اعمال التطهير والرش والتعقيم للفنادق والمنتجعات السياحية .





حيث قامت مديرية الصحة بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء بتطهير وتعقيم الفنادق والمنتجعات السياحية بشرم الشيخ بالإضافة للحملات المستمرة لتعقيم وتطهير مطار شرم الشيخ الدولي .





كما قام مجلس مدينة دهب برش وتعقيم الفنادق والمشاية السياحية علاوة علي قيام كافة المدن باعمال التطهير والتعقيم بشكل مستمر.