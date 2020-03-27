هل يجوز أداء صلاة الجمعة في المنزل على هيئتها في المسجد؟ .. دار الإفتاء تجيب





رد الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: لا يجوز وإلا لماذا أغلقت وزارة الأوقاف المساجد هل من بباب العداء للإسلام مثلا أو من باب المؤامرة على الإسلام ؟ بالطبع لا ، الهدف من غلق المساجد هو إلغاء التجمعات منعا لانتشار الوباء فقط لأن حفظ النفس البشرية من الهلاك مقصد أساسي في الشريعة الإسلامية .







وأضاف وسام خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: صلاة الجمعة كما اديناها وقت السلم والأمن في المسجد ، يجب ان نؤديها ظهرا في البيت وقت الاضطراب وانتشار الوباء . فلا مجال لهذه المهاترات والخروج عن تعليمات ولي الأمر والمسئولين عن ذلك .





وزير الأوقاف يكشف عن الأحكام الشرعية لصلاة الجمعة بعد غلق المساجد





أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، أن من شروط إقامة صلاة الجمعة توافر الأمن لإقامتها، ومفهوم الأمن هو الأمن الشامل وفي مقدمته الأمن على حياة الناس، وبما أن الأمن الصحي لإقامة الجمعة غير مُتوفر في معظم دول العالم بما يُخْشى معه خشية حقيقية على حياة الناس، فإن الجمعة تصلى ظهرًا في البيوت أو الرحال حيث يكون الإنسان. ومن جانبه









وأضاف وزير الأوقاف أنه مع عدم جواز إقامة الجمعة بالمنازل لأنها لا تنعقد بالمنزل، كما لا يجوز إقامتها في أي مكان بالمُخالفة الشرعية والقانونية لما يقتضيه الوضع القائم من عدم إقامتها للحفاظ على حياة الناس.





وأوضح الوزير أن الجمعة لا تنعقد خلف المذياع أو التلفاز أو عبر الإنترنت أو نحو ذلك، ولا يجوز في الظروف الحالية أن تقام أي جماعة في الأماكن العامة أو أمام المساجد أو في الحدائق أو في الطرقات أو على الأرصفة أو أمام المولات بما يُعد تحايلًا على المقصد الشرعي الأسمى، وهو الحفاظ على حياة الناس من مخاطر التجمع.





وقال "جمعة" إن أذان الجمعة أذان واحد فقط وقت أذان الظهر، وفيه يقول المؤذن: "ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا" "ألا صلوا في رحالكم ظهرًا" بإضافة كلمة "ظهرًا" إلى قوله: " ألا صلوا في بيوتكم"، وقوله: "ألا صلوا في رحالكم" .





وتابع: الأوقاف تحذر جميع العاملين بها من مُخالفة التعليمات، وتناشد جميع المصريين الالتزام بها حفاظًا على حياتهم.





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تلقت دار الإفتاء سؤالا من شخص عبر صفحتها الرسمية يقول فيه: "هل يجوز أداء صلاة الجمعة في المنزل على هيئتها بالمسجد بأن يخطب في أهل بيتي وبعض أقاربي ونصليها بخطبتين وركعتين فقط"؟