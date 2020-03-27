هل يجوز أداء صلاة الجمعة في المنزل على هيئتها في المسجد؟ .. دار الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء سؤالا من شخص عبر صفحتها الرسمية يقول فيه: "هل يجوز أداء صلاة الجمعة في المنزل على هيئتها بالمسجد بأن يخطب في أهل بيتي وبعض أقاربي ونصليها بخطبتين وركعتين فقط"؟
رد الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: لا يجوز وإلا لماذا أغلقت وزارة الأوقاف المساجد هل من بباب العداء للإسلام مثلا أو من باب المؤامرة على الإسلام ؟ بالطبع لا ، الهدف من غلق المساجد هو إلغاء التجمعات منعا لانتشار الوباء فقط لأن حفظ النفس البشرية من الهلاك مقصد أساسي في الشريعة الإسلامية .
وأضاف وسام خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: صلاة الجمعة كما اديناها وقت السلم والأمن في المسجد ، يجب ان نؤديها ظهرا في البيت وقت الاضطراب وانتشار الوباء . فلا مجال لهذه المهاترات والخروج عن تعليمات ولي الأمر والمسئولين عن ذلك .
وزير الأوقاف يكشف عن الأحكام الشرعية لصلاة الجمعة بعد غلق المساجد
ومن جانبه أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن من شروط إقامة صلاة الجمعة توافر الأمن لإقامتها، ومفهوم الأمن هو الأمن الشامل وفي مقدمته الأمن على حياة الناس، وبما أن الأمن الصحي لإقامة الجمعة غير مُتوفر في معظم دول العالم بما يُخْشى معه خشية حقيقية على حياة الناس، فإن الجمعة تصلى ظهرًا في البيوت أو الرحال حيث يكون الإنسان.
وأضاف وزير الأوقاف أنه مع عدم جواز إقامة الجمعة بالمنازل لأنها لا تنعقد بالمنزل، كما لا يجوز إقامتها في أي مكان بالمُخالفة الشرعية والقانونية لما يقتضيه الوضع القائم من عدم إقامتها للحفاظ على حياة الناس.