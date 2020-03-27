سكان شارع الفادي يشكون من انتشار القمامة بالمنطقة

أرسل القارئ عمرو حسن شكوى لـ"خدمة بين الناس" بموقع صدى البلد من انتشار القمامة بشارع الفادي المتفرع من شارع الدكتور لاشين فيصل.





وقال حسن في شكواه: "نعاني نحن سكان شارع الفادي بفيصل من انتشار القمامة في تقاطع شارع الفادي مع شارع الدكتور زويل ، وقدمنا العديد من الشكاوى ولكن دون جدوى.





وطالب عمرو حسن ، المسؤولين عن الحي، بسرعة رفع القمامة من المنطقة بأكملها؛ لما لها من تأثير سلبى على حياة المواطنين بالمنطقة، خاصة فى ظل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا .



