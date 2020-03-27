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بين الناس

سكان شارع الفادي يشكون من انتشار القمامة بالمنطقة

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:09 ص
اكوام قمامة
اكوام قمامة
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احمد قطب
أرسل القارئ عمرو حسن  شكوى لـ"خدمة بين الناس" بموقع صدى البلد من انتشار القمامة بشارع الفادي المتفرع من شارع الدكتور لاشين فيصل.

وقال حسن في شكواه: "نعاني نحن سكان شارع الفادي بفيصل من انتشار القمامة  في تقاطع شارع الفادي مع شارع الدكتور زويل ، وقدمنا العديد من الشكاوى ولكن دون  جدوى.  

وطالب عمرو حسن ، المسؤولين عن الحي، بسرعة رفع القمامة من المنطقة بأكملها؛ لما لها من تأثير سلبى على حياة المواطنين بالمنطقة، خاصة فى ظل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا .

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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