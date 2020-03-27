وليد العطار يبرئ اللجنة الخماسية من اتهامات سعيد حمزة ويهاجم الحكم

فتح وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم النار على حكم الدرجة الاولى سعيد حمزه مشددا انه تجاوز لوائح لجنة الحكام عندما تواصل مع الإعلام بدون تصريح مسبق.





وأضاف وليد العطار في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن الغندور حضر اجتماع مع أعضاء اللجنة الخماسية ولم يتطرق الحديث لمستحقات الحكام تماما مشددا ان ا للجنة صرفت 4.5 مليون جنيها قيمة مستحقات الحكام كاملة عن الموسم الماضي.





وتابع أن اللائحة الجديدة كان لابد من تغييرها لأنها اعتمدت في ظل عدم وجود تقنية الفيديو (VAR).

وأكمل أن الاتحاد قرر صرف قيمة المستحقات المتأخرة للحكام بقيمة 2 مليون جنيه مشددا أن اللجنة الاتحاد لم تقصر بشأن ا لحكام حيث قامت بتحمل قيمة علاج الحكم محمد الصباحي.









وردا على سعيد حمزه أكد أن هناك سماعات متواجدة بالفعل منذ تطبيق الـ (VAR) لكنها لا تناسب التقنية الجديدة مشددا أن اللجنة تعاقدت على شراء سماعات جديدة للحكام وحظر الطيران حال دون وصولها في الموعد المحدد.





واختتم مؤكدا أن تأخر مستحقات الاتحاد لدى الشركة الراعية كان وراء الأزمة المالية.