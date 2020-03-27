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تعليم

أبطال على خط الدفاع.. أطباء جامعة عين شمس يناشدون المصريين البقاء في المنزل حفاظا على حياتهم

الجمعة 27/مارس/2020 - 12:36 م
الاطباء
الاطباء
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نهلة الشربينى -كريم ناصر
وجه أطباء مستشفيات جامعة عين شمس رسالة مصورة للمصريين تم نشرها على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للجامعة على موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك" ، للمناشدة بالبقاء في المنازل خلال الأيام القادمة حفاظاً على سلامتهم و سلامة أسرهم من خطر الإصابة بجائحة كورونا COVID-2019 المستجد.

و أكد أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أن الأطقم الطبية بمستشفيات جامعة عين شمس من أطباء و تمريض يبذلون أقصى جهودهم للحفاظ على صحة وسلامة المصريين ، و أن مستشفيات جامعة عين شمس على أهبة الاستعداد لخدمة مصر و المصريين، مناشداً المواطنين باتباع التدابير الوقائية و الاحترازية بالبقاء في المنازل تجنباً لخطر الاصابة بالفيروس و حفاظاً على سلامتهم.

وناشد الفريق الصحي المصري لمستشفى الدمرداش التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس المواطنين بالبقاء بالمنزل حفاظ على صحتهم من فيروس الكورونا  ، قائلين من فضلك #خليك_بالبيت . 

و قد قالت الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب بجامعة عين شمس انه ليس امامنا سوا فرصة واحدة للحفاظ على صحتنا و حياتنا فى ظل حالة الطووارئ التى يمر بها العالم   لذا يجب البقاء بالمنزل . 

و اشار اطباء اخرون اننا نمر بأزمة خطرة و وباء عالمى لا يمكن التهاون معه و هناك الكثير من الوفيات لذا يجب البقاء بالمنزل للحفاظ على حيات كل من يهمنا  رافعين شعار  #خليك_في_البيت #صحتك_أهم #أحمي_مصر
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