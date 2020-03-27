أبطال على خط الدفاع.. أطباء جامعة عين شمس يناشدون المصريين البقاء في المنزل حفاظا على حياتهم

وجه أطباء مستشفيات جامعة عين شمس رسالة مصورة للمصريين تم نشرها على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للجامعة على موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك" ، للمناشدة بالبقاء في المنازل خلال الأيام القادمة حفاظاً على سلامتهم و سلامة أسرهم من خطر الإصابة بجائحة كورونا COVID-2019 المستجد.





و أكد أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أن الأطقم الطبية بمستشفيات جامعة عين شمس من أطباء و تمريض يبذلون أقصى جهودهم للحفاظ على صحة وسلامة المصريين ، و أن مستشفيات جامعة عين شمس على أهبة الاستعداد لخدمة مصر و المصريين، مناشداً المواطنين باتباع التدابير الوقائية و الاحترازية بالبقاء في المنازل تجنباً لخطر الاصابة بالفيروس و حفاظاً على سلامتهم.





وناشد الفريق الصحي المصري لمستشفى الدمرداش التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس المواطنين بالبقاء بالمنزل حفاظ على صحتهم من فيروس الكورونا ، قائلين من فضلك #خليك_بالبيت .





و قد قالت الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب بجامعة عين شمس انه ليس امامنا سوا فرصة واحدة للحفاظ على صحتنا و حياتنا فى ظل حالة الطووارئ التى يمر بها العالم لذا يجب البقاء بالمنزل .





و اشار اطباء اخرون اننا نمر بأزمة خطرة و وباء عالمى لا يمكن التهاون معه و هناك الكثير من الوفيات لذا يجب البقاء بالمنزل للحفاظ على حيات كل من يهمنا رافعين شعار #خليك_في_البيت #صحتك_أهم #أحمي_مصر