كل ما تريد معرفته عن طريقة تقييم طلاب الشهادة الإعدادية هذا العام

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اجمالي عدد طلاب الشهادة الاعدادية (الصف الثالث الاعدادي) في مصر يبلغ مليونا و 800 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.





وقال شوقي: هذا الرقم ضخم جدا، ولهذا قررت الدولة عدم تعريض هذا العدد من الطلاب في هذه السن الصغيرة الى امتحانات داخل اللجان ، في ظل ظروف فيروس كورونا.





وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد





* أن المحتوى الدراسي المطلوب من طلاب الشهادة الاعدادية المناهج التي تم تدريسها من اول الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس فقط.





* سيتم تقييم الطلاب هذا العام بدون امتحانات تقليدية في اللجان





* سيتم التقييم وفقا لمجموع الفصل الدراسي الاول بالاضافة لنجاح الطالب في مشروع بحثي خاص سيعلن تفاصيله يوم 2 ابريل





* سيكون النجاح في هذا المشروع شرطًا للحصول على الدرجة المطلوبة في الفصل الدراسي الثاني.





* الوزارة متعمدة عدم اعلان تفاصيل المشروع البحثي المطلوب من طلاب الشهادة الاعدادية قبل يوم 2 ابريل 2020 ، حتى لا يحاول البعض المتاجرة بها وبيعها لأولياء الامور بمبالغ طائلة .





* المشروع البحثي المطلوب من طلاب الشهادة الاعدادية مهم جدا .. "اللي مش هايعمله هايدخل دور تاني"





* لم يتم إلغاء الوحدات الاخيرة من المناهج ، ولكن سيدرسها الطلاب في العام الدراسي القادم.





وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب المدارس هذا العام.





وجاءت التفاصيل المعلنة كالتالي:





- يوم ٢ أبريل 2020: سيتم الإعلان عن الإطار العام للمشروع البحثي المطلوب وكيفية تصحيحه، على أن يتم تكليف الطلاب بالمشروعات البحثية المطلوبة يوم 5 أبريل 2020.





وحذر الوزير من الغش بين الطلاب في عمل المشاريع (البحث)، قائلًا: "سيتم استبعاد المشاريع (الأبحاث) المتطابقة، لأن ذلك يعد عملًا غير قانوني وغير أخلاقي.





وبالنسبة لأبنائنا الطلاب بالخارج، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة الدخول إلى المكتبة الرقمية (https://study.ekb.eg) من الخارج، وذلك في سبعة دول هي: "الإمارات، السعودية، البحرين، الكويت، الأردن، لبنان، إيطاليا"، خلال الأسبوع المقبل.





وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه سيتم الاعلان عن الاطار العام للمشروعات البحثية المطلوبة من طلاب المدارس هذا العام وشرح كيفية تصحيحه يوم 2 ابريل 2020.





وأضاف وزير التربية والتعليم ، أنه بعد ذلك في يوم 5 ابريل 2020 سيتم تكليف الطلاب بالمشروعات البحثية المطلوبة.





وأوضح وزير التربية والتعليم : أن الوزارة فوجئت أن بعض المعلمين على السوشيال ميديا يعرضون على اولياء الامور تنفيذ المشروعات البحثية بدلا من ابناءهم وبيعها بمقابل مادي ، ونحن نؤكد أن هذا العمل غير أخلاقي وغير قانوني.





وقال وزير التربية والتعليم : الوزارة ستتعامل مع هذا الامر بكل شدة ، مشيرًا إلى أن كل التفاصيل التي تم تداولها على السوشيال ميديا خلال الايام الماضية ما هي إلا محض خيال من كاتبها لان الوزارة لم تعلن أي تفاصيل حتى الان.





وأضاف الوزير : نناشد أولياء الامور بألا يستجيبوا لهذا النوع السئ من التجارة ، كما أن الوزارة لو ضبطت حالة غش او تطابق في المشروعات البحثية المقدمة من الطلاب ، سوف يؤدي ذلك إلى رسوب أصحاب المشروعات البحثية المتطابقة وسيدخلوا دور ثاني.





وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن طبيعة و ضوابط إعداد المشروعات البحثية سوف تختلف من صف دراسي لآخر ، كما أنها تختلف بين التعليم العام والتعليم الفني .



