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أخبار العالم

الرئيس الصينى للملك سلمان: شكرا على مد يد العون لنا فى بداية أزمة كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:55 م
الملك سلمان - الرئيس
الملك سلمان - الرئيس الصينى
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ميـــس رضــا

أجرى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًا، الجمعة، بالرئيس الصيني شي جينبينغ.


 وتم خلال الاتصال بحث الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.


 وهنأ خادم الحرمين الشريفين، الرئيس الصيني بنجاح الجهود التي بذلتها بكين في مواجهة هذه الجائحة، مشيدا بالخبرات المتميزة التي اكتسبتها المؤسسات الصحية في الصين في تعاملها مع هذه الأزمة، وأهمية الاستفادة من التجربة الصينية المتميزة في مكافحة انتشار هذا الوباء، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

 

من جهته، أشاد الرئيس الصيني بالعلاقات الوثيقة بين البلدين، مثمنًا مبادرة المملكة في مد يد العون للصين في بداية الأزمة، مؤكدًا رغبة الصين في التنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة للتعاون في مكافحة هذا الوباء بكل السبل الممكنة.

 

وأبدى الرئيس الصيني تقديره للدور القيادي الذي تقوم به المملكة كرئيس لقمة مجموعة العشرين وجهودها التي بذلت لإنجاح قمتها الاستثنائية التي عقدت، الخميس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين.

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