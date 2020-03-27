الرئيس الصينى للملك سلمان: شكرا على مد يد العون لنا فى بداية أزمة كورونا

أجرى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًا، الجمعة، بالرئيس الصيني شي جينبينغ.
من جهته، أشاد الرئيس الصيني بالعلاقات
الوثيقة بين البلدين، مثمنًا مبادرة المملكة في مد يد العون للصين في بداية الأزمة،
مؤكدًا رغبة الصين في التنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة للتعاون في مكافحة هذا الوباء
بكل السبل الممكنة.
وأبدى الرئيس الصيني تقديره للدور القيادي
الذي تقوم به المملكة كرئيس لقمة مجموعة العشرين وجهودها التي بذلت لإنجاح قمتها الاستثنائية
التي عقدت، الخميس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين.