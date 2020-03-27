تامر عاشور يقدم أول حفل لايف بدون جمهور.. فيديو

انطلق منذ قليل حفل الفنان تامر عاشور الذي يقام لايف بدون جمهور لأول مرة في مصر ضمن مبادرات خليك بالبيت التي تدعو المصريين للبقاء في المنزل من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





يأتي الحفل كمساهمة من النجم تامر عاشور في في كسر حالة الملل لدى محبيه مع توقف جميع الفعاليات الفنية والثقافية على مستوى العالم ضمن الإجراءات الاحترازية للسيطرة على انتشار وباء فيروس كورونا وكدعم منه لتشجيع جمهوره على البقاء في المنازل لتجنب الإصابة بالفيروس القاتل.



