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فن

تامر عاشور يقدم أول حفل لايف بدون جمهور.. فيديو

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:11 م
تامر عاشور
تامر عاشور
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شروق إبراهيم
انطلق منذ قليل حفل الفنان تامر عاشور الذي يقام لايف بدون جمهور لأول مرة في مصر ضمن مبادرات خليك بالبيت التي تدعو المصريين للبقاء في المنزل من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. 

يأتي الحفل كمساهمة من النجم تامر عاشور في في كسر حالة الملل لدى محبيه مع توقف جميع الفعاليات الفنية والثقافية على مستوى العالم ضمن الإجراءات الاحترازية للسيطرة على انتشار وباء فيروس كورونا وكدعم منه لتشجيع جمهوره على البقاء في المنازل لتجنب الإصابة بالفيروس القاتل.

يعد تامر عاشور أول من روج لفكرة إقامة حفل بدون جمهور وعرضها مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال هذه الفترة وذلك من خلال تدوينه له علي حسابه الخاص بـ "تويتر" يوم ١٦ مارس الجاري، ونالت ردود أفعال إيجابية من زملائه من الملحنين والمؤلفين وصناع الأغنية.. بالإضافة إلى قيام إدارة يوتيوب العالم العربي بتوجيه الشكر له ولفكرته غير المسبقة.
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