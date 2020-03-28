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رياضة

رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد: حسن حمدي أفضل رئيس للنادي الأهلي على مر التاريخ

السبت 28/مارس/2020 - 08:01 ص
حسن مصطفى
حسن مصطفى
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محمد رشاد
قال حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد إن مسيرة حسن حمدي الرئيس الأسبق للنادي الأهلي الرياضية حافلة، حيث بدأ كلاعب كرة، ثم مديرا للكرة بالأهلي وأمين صندوق للنادي ثم نائبا للرئيس قبل أن يكون رئيسا للنادي".

وأشار حسن مصطفى إلى أن حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي الأسبق، هو أفضل رئيس للقلعة الحمراء، على مر التاريخ.


وأضاف حسن مصطفى، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "اون تايم سبورتس" :"حسن حمدي، هو أفضل رئيس للنادي الأهلي، على مر التاريخ، وذلك وفقا للنتائج والبطولات التي حققتها الفرق الرياضية في عهده"، مضيفا :"حسن حمدي، كان يتحمل كل العبء الأكبر في إدارة الأهلي، في الفترة الأخيرة لصالح سليم، لانشغال الأخير بالسفر للعلاج في الخارج".

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