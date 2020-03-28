البابا تواضروس الثاني ناعيا جورج سيدهم: رحل صانع البهجة

نعى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ببالغ الحزن الفنان جورج سيدهم الذي رحل عن عالمنا أمس بعد سنوات من رسم الابتسامة في مصر والعالم العربي.

وقال البابا تواضروس الثاني، "وإذ نودعه على رجاء القيامة نتذكره صانعًا للبهجة، ونتذكر فنه الراقي الذي نشر القيم النبيلة، ولمسته الإنسانية، ونقاء قلبه، ونصلي أن ينيح الله نفسه في فردوس النعيم وأن يعزي السيدة الفاضلة زوجته وجميع أفراد أسرته وأحبائه ومحبي فنه."

يذكر أن الفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج في عام 1938، والتحق بجامعة عين شمس وتخرج في كلية الزراعة عام 1961، ثم التقى بزميليه سمير غانم والضيف أحمد، وأسسوا فرقة ثلاثي أضواء المسرح التي عملت في المسرح والتليفزيون.

ولمع النجوم الثلاثة في أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.

وعقب وفاة الضيف أحمد، استمر سمير وجورج في العمل معًا لسنوات حتى اتجه سمير للعمل منفردًا.

ومن أهم مسرحيات جورج سيدهم (أهلًا يادكتور) و(المتزوجون) و(حب في التخشيبة) و(فندق الأشغال الشاقة) و(موسيقى في الحي الشرقي).