AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم العالي توضح حقيقة إجراء امتحانات نهاية العام الدراسي

السبت 28/مارس/2020 - 08:39 م
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Advertisements
نهلة الشربيني
أكد الدكتور محمد الطيب المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القرارات المؤكد صدورها وتنفيذها حتى الآن هي تعليق الدراسة حتى 12 أبريل المقبل، واجراء امتحانات نهاية العام الدراسي بعد 30 مايو، بالإضافة إلى الغاء امتحانات الميدتيرم وإضافة درجاته علي امتحانات نهاية العام الدراسي .

 واضاف الطيب في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لاتخاذ كافة القرارات والنظر في تطورات الوضع وكل ما يخص تعليق الدراسة وإجراء الامتحانات ليتم اتخاذ القرارات المناسبة.

وقال المتحدث بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: "نطمئن الطلاب وأولياء الأمور أنه لن يحدث ضرر لأي من الطلاب سواء عن طريق التنسيق أو غيره من إجراءات، حيث نحرص على اتخاذ الإجراءات المناسبة حرصا على سلامة الطلاب".

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض المنشورات التي تتضمن "المجلس فى طريقه للاكتفاء بدرجات الفصل الدراسى اﻻول ونقل طﻻب فرق النقل (اﻻولى والثانية والثالثة ) للفرقة اﻻعلى مع تحميل مواد الترم الثانى مع العام الدراسى المقبل.. هذا لطﻻب سنوات النقل فقط وﻻ ينطبق على طلاب السنة النهائية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي يوجه رسالة مهمة للطلاب حول تعليق الدراسة بسبب كورونا

وزير التعليم العالي يجري متابعة حية لتطبيقات التعليم عن بعد.. بعد قليل

التعليم العالي في اسبوع.. عبد الغفار يطمئن على جاهزية الجامعات لتعليم الطلاب عن بعد.. ويوضح حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني

وزير التعليم العالي: إلغاء امتحان الميد تيرم وإضافة الدرجات لامتحان آخر العام

بعد قرار إلغاء الميدتيرم.. كيف ستتعامل الوزارة مع امتحانات نهاية العام الدراسي.. فيديو

لمواجهة كورونا.. برلماني يقترح تأجيل الترم الثاني بالجامعات للصيف

ترشيحاتنا

الصحة: 6 متوفين جدد بفيروس كورونا من محافظات القاهرة و دمياط والمنيا وبورسعيد

بعد تدهور الأوضاع.. قرار جديد من إسبانيا لمواجهة انتشار كورونا

رغم أنها لا تمتلك شواطئ.. لماذا تريد إثيوبيا تشكيل قوة بحرية؟

9 معلومات رسمية عن تفاصيل المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب المدارس هذا العام

موسى: مستشفى جامعة المنصورة توفر أجهزة تنفس حديثة وتصنع مستلزمات مكافحة العدوى

الموت يفجع الفنانة آمال رمزي وإلغاء مراسم العزاء بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي الأميرات.. داليا البحيري تخطف الأنظار بـ"تاج" من أحدث جلسة تصوير

10 إطلالات تبرز أناقة كندة علوش بالأبيض والأسود بعد تصدرها تريند جوجل

بدون مكياج .. راندا البحيري بإطلالة كاجوال شتوية