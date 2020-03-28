التعليم العالي توضح حقيقة إجراء امتحانات نهاية العام الدراسي

أكد الدكتور محمد الطيب المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القرارات المؤكد صدورها وتنفيذها حتى الآن هي تعليق الدراسة حتى 12 أبريل المقبل، واجراء امتحانات نهاية العام الدراسي بعد 30 مايو، بالإضافة إلى الغاء امتحانات الميدتيرم وإضافة درجاته علي امتحانات نهاية العام الدراسي .





واضاف الطيب في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لاتخاذ كافة القرارات والنظر في تطورات الوضع وكل ما يخص تعليق الدراسة وإجراء الامتحانات ليتم اتخاذ القرارات المناسبة.





وقال المتحدث بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: "نطمئن الطلاب وأولياء الأمور أنه لن يحدث ضرر لأي من الطلاب سواء عن طريق التنسيق أو غيره من إجراءات، حيث نحرص على اتخاذ الإجراءات المناسبة حرصا على سلامة الطلاب".



