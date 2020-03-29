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تكنولوجيا

متصفح Safari يحمى خصوصية المستخدمين بحظر الملفات النصية

الأحد 29/مارس/2020 - 05:09 ص
متصفح سفارى
متصفح سفارى
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قسم التكنولوجيا
مع كثرة الشكاوى من انعدام الخصوصية فى عالم الانترنت، قررت شركة آبل وضع حد لهذا الجدل عبر متصفحها الشهير سفارى Safari، ليكون أول متصفح للانترنت يحظر الملفات النصية cookies، التى تقوم المواقع بإرسالها دوما للمستخدمين لجمع بعض البيانات الأساسية عنهم، واسترجاعها وقت الحاجة.

قال المهندس جون ويلاندر المسئول بشركة آبل، إن " التحديثات الجديدة تعد تطورا كبيرًا فى مجال حماية الخصوصية، لأنها تزيل أى شعور لدى الفرد بوجود استثناءات، أو السماح لأى طرف آخر بتعقب بياناته " ، موضحا أن تلك التحديثات تم تطبيقها بالفعل فى نظم تشغيل أجهزة ال  iOS و iPadOS 13.4 ، ومتصفح Safari 13.1 المستخدم فى أجهزة macOS .

كان محرك البحث الشهير ويب كيت WebKit ، المستخدم ضمن متصفح الويب سفارى، قد قام منذ عام 2017 بحظر كافة ملفات الـ، لذا تعد هذه خطوة إضافية أخيرة لتوفير خدمة تصفح للمستخدمين أكثر خصوصية، ومع ذلك لاتزال ملفات ال cookies مطلوبة فى العديد من المواقع لتقوم بتسجيل دخول المستخدم إليها دون طلب كلمة السر بشكل متكرر ، لكن حتى تلك النقطة تحايلت عليها آبل عبر استخدام Storage Access API ، الذى يفرض سيطرة تامة من جانب المستخدم كل ملف من تلك الملفات. 

فى الوقت ذاته، لا يتيح ذلك التطور للمواقع إمكانية انتهاك خصوصية المستخدمين عبر تعقب أماكنهم ، التي كانت تعد ضمن المشاكل الكبيرة خلال العام الماضى ، حتى أن الدخول باستخدام بصمة الأصابع التي كان يتم تعقب السمتخديمن عبرها ، سيتم حظرها أيضا بموجب التحديث الجديد.

وفى هذا الصدد، أعرب ويلاندر عن اعتقاده بأن بقية مواقع تصفح الانترنت ستخطو نفس خطوة سفارى فى القريب العاجل ،  مشيرا إلى أن  Brave بات يقوم بها بالفعل لكن مع بعض الاستثناءات ، وتعتزم crome تطبيقها اعتبارا من عام 2022.

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