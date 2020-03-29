أوبو تطلق هاتف Reno Ace 2 .. تعرف على المواصفات وموعد الإصدار

أما شاشة هاتف Oppo Reno Ace 2 فتأتى ب 6.5 بوصة من نوع AMOLED و بجودة عرض+FHD، كما سيأتى بزر للتعرف على بصمة اليد، وبشريحتين، بالإضافة إلى أنه سيدعم تقنية شبكة 5G

وكاميرات هاتف

Reno Ace 2 ستكون 4 كاميرات خلفية، الكاميرا الأساسية 48 ميجا بيكسل، وكاميرا بعدسة واسعة 8 ميجا بيكسل، وكاميرا ب 13 ميجا بيكسل من نوع telephoto ، وأخرى ب 2 ميجابيكسل للعمق.