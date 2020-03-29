أوبو تطلق هاتف Reno Ace 2 .. تعرف على المواصفات وموعد الإصدار

ذكر موقع GSMArena أن شركة أوبو الصينية ستقوم بإصدار هاتف Oppo Reno Ace 2 في شهر أبريل المقبل، وكشفت الشركة عن تصميم الهاتف الجديد ومواصفاته.
ويتميز هاتف Oppo Reno Ace 2 بمعالج قوى من نوع Snapdragon 865 SoC ، وسيأتى الهاتف بموديلين مختلفين بمساحتين الأولى 8/128 جيجا بايت، والأخرى ستكون بمساحة 12/256 جيجا بايت.
أما شاشة هاتف Oppo Reno Ace 2 فتأتى ب 6.5 بوصة من نوع AMOLED و بجودة عرض+FHD، كما سيأتى بزر للتعرف على بصمة اليد، وبشريحتين، بالإضافة إلى أنه سيدعم تقنية شبكة 5G وكاميرات هاتف Oppo Reno Ace 2 ستكون 4 كاميرات خلفية، الكاميرا الأساسية 48 ميجا بيكسل، وكاميرا بعدسة واسعة 8 ميجا بيكسل، وكاميرا ب 13 ميجا بيكسل من نوع telephoto ، وأخرى ب 2 ميجابيكسل للعمق.
وسيحتوى هاتف Oppo Reno Ace 2 على بطارية بسعة 4000 مللى أمبير، مع خاصية الشحن السريع بسعة 65 وات، كما أن البطارية ستدعم الشحن اللاسلكى ب 40 وات.