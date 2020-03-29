كشفت وزارة الدفاع العراقية، عن توجيه أمني بعزل المناطق الموبوءة بفيروس "كورونا" للحد من انتشاره.



وقال المتحدث باسم الوزارة العميد يحيى رسول - في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الأحد - "إن هناك توجها أمنيا من قبل وزارتي الدفاع والداخلية والاستخبارات بعزل المناطق الموبوءة للحد من تفشي الفيروس"، مؤكدا أن "هذا الأمر تحدده وزارة الصحة لكي لا تصبح هناك بؤر لتفشي الوباء في ظل مد فترة حظر التجول إلى 11 أبريل المقبل".



وأضاف أن "القوات الأمنية من الجيش والشرطة والأمن الوطني وبإشراف ومتابعة وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش في حالة استنفار أمني لمواجهة فيروس كورونا".



وشدد على "ضرورة التهيؤ لمواجهة وباء "كورونا" خلال الأسبوعين المقبلين"، داعيا المواطنين إلى "الالتزام بالإجراءات الصحية لاسيما بحظر التجوال والبقاء في منازلهم"، محذرا من "حدوث كارثة إنسانية في حال عدم التزام المواطنين بالإجراءات الصحية".



وفي سياق أخر، أكد رسول "استمرار العمليات العسكرية من قبل الفرقة ١٦ وقيادة عمليات الجزيرة، لملاحقة ما تبقى من عناصر داعش الإرهابي في محافظة نينوى وجنوب الموصل"