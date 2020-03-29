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وزير القوى العاملة يجيب على استفسارات صرف منح العمالة غير المنتظمة

الأحد 29/مارس/2020 - 12:32 م
الدكتور محمد سعفان،
الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة
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هاجر إبراهيم

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة: إنه بالنسبة للعمالة غير المنتظمة هناك جزء منهم يتعامل من خلال الإدارات الخاصة بهم على مستوى محافظات الجمهورية، وهم مسجلون من خلال المقاولين الذين يتعاملون مع الوزارة.


وأضاف "محمد" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دى إم سي"، أن عدد المسجلين ضمن العمالة غير المنتظمة 120 ألف شخص، موضحا أنه توجد رعاية كاملة لهم من خلال مكاتب القوى العاملة  على مدار العام .


وأشار إلى أنه نظرا للظروف الإستثنائية الواقعة فى مصر تم منح جميع  العاملين غير المنتظمين منحة إستثنائية، لافتا إلى أن التوجيه الرئاسي أكد أنه يجب أن يكون هناك حصر للعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية.


وأوضح أنه تم إطلاق إستمارة بالموقع الإلكترونى الخاص بتسجيل العمالة غير لمنتظمة، متابعا أنه في يوم الأربعاء حدثت مشكلة تقنية بالموقع مما أدى لتوقفه، إلا أنه بالتواصل مع مركز إستعلامات الوزارة ووزارة الاتصالات تم إعادته للتشغيل مرة أخرى.


وأفاد أنه منذ ظهر الخميس وحتى تلك اللحظة وصل العدد إلى مليون إستمارة مسجلة حتى الأن، مضيفا إلى أن البيانات التى تسجل يحدث لها تدقيق بالأجهزة ثم تشكيل لجنة من قبل رئيس مجلس الوزراء من أجل النظر فى تلك البيانات والأعداد وتقديم الرعاية لتلك الفئة، مؤكدا أنه خلال الفترة الماضية بدأت بالفعل مؤسسات المجتمع المدنى المشاركة من أجل تقليل الأعداد.
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