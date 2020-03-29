دلال عبد العزيز بالكمامة في جنازة جورج سيدهم.. فيديو

حرصت الفنانة دلال عبد العزيز على المشاركة في تشييع جثمان الفنان الراحل جورج سيدهم الذي وافته المنية أول من أمس الجمعة.

وظهرت دلال عبد العزيز مرتدية كمامة للوقاية من عدوى الإصابة بفيروس كورونا مستجد، خلال تشييع الجثمان من كنسية العدرا بمصر الجديدة.





حضر صلاة الجنازة عدد من الفنانين، وعلى رأسهم الفنان هاني رمزي والفنانة إلهام شاهين وأشرف ذكي نقيب الممثلين وعدد من أفراد الأسرة والعائلة.





ورحل سيدهم بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 83 عاما.



