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فن

دلال عبد العزيز بالكمامة في جنازة جورج سيدهم.. فيديو

الأحد 29/مارس/2020 - 01:46 م
دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز
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شروق ابراهيم - ابانوب نبيل - ابراهيم قنديل
حرصت الفنانة دلال عبد العزيز على المشاركة في تشييع جثمان الفنان الراحل جورج سيدهم الذي وافته المنية أول من أمس الجمعة.
 
وظهرت دلال عبد العزيز مرتدية كمامة للوقاية من عدوى الإصابة بفيروس كورونا مستجد، خلال تشييع الجثمان من كنسية العدرا بمصر الجديدة. 

حضر صلاة الجنازة عدد من الفنانين، وعلى رأسهم الفنان هاني رمزي والفنانة إلهام شاهين وأشرف ذكي نقيب الممثلين وعدد من أفراد الأسرة والعائلة.

ورحل سيدهم بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 83 عاما.

جدير بالذكر أن جورج سيدهم ولد بمحافظة سوهاج وحصل على بكالورويس زراعة من جامعة عين شمس 1961 وهو متزوج من دكتورة صيدلانية، وبدأ جورج سيدهم حياته الفنية كأحد أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح بالاشتراك مع الضيف أحمد وسمير غانم.
دلال عبد العزيز بالكمامة في جنازة جورج سيدهم.. فيديو
دلال عبد العزيز بالكمامة في جنازة جورج سيدهم.. فيديو
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