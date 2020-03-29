AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

على جمعة: من لا يتبع الإجراءات الوقائية يخالف شرع الله

الأحد 29/مارس/2020 - 02:00 م
الدكتور على جمعة،
الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء
Advertisements
يارا زكريا

قال الدكتور على جمعة،  مفتى الجمهورية السابق،  عضو هيئة كبار العلماء، إن حفظ النفس أول مقاصد الشريعة الإسلامية حسب ترتيبه وكثير من العلماء.


وأضاف " جمعة " خلال لقائه ببرنامج " من مصر" المذاع على فضائية " cbc"  أن حفظ النفس قبل حفظ الدين، مشيرًا: وهذا الترتيب له منطق وله غرض، وهو أنني أحافظ على النفس لكي أخاطبها فيأتي العقل وهكذا.


وتابع عضو هيئة كبار العلماء: فتكون بذلك : " حفظ النفس ، حفظ العقل ، حفظ الدين ، حفظ العرض –الكرامة-  ، حفظ الملك -المال -". 
وأوضح أن هذه المقاصد الشرعية الخمسة ترادف النظام العام الذي تسير به معظم دول العالم وتقوم عليه قوانينها ؛فلا يختلف أحد على أهمية هذه المقاصد الخمس للإنسان أي كان جنسه أو دينه أو حتى بلا دين؛ فهي مقاصد للنظام العام للجميع والذين لجأوا إلى الله فى تلك المحنة.


ونبه المفتى السابق أن من يعرض نفسه للخطر بعدم إتباع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورنا يخالف بلا شك شرع الله الذي يحث على حفظ النفس، وهنا يتم العقاب عندما نصدم مع حائط القدر، فالله سبحانه وتعالى بنى الكون على أسس وسنن.


اقرأ أيضاً:

للوقاية من الأمراض.. خالد الجندي يكشف عن 22 كلمة تحمي من وباء كورونا

دعاء الشفاء من كل داء.. 10 أدوية ربانية.. رددها لمن تريد

جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية حددت أربع وصايا حول الوباء المنتشر حاليًا في العالم بما يسمى بفيروس كورونا وهى: 


ينبغي على المسلم أن لا يصيبه الخوف والهلع الشديد من الابتلاءات التي قد تصيبه أو تصيب من حوله، بل عليه أن يتحلى بحسن الظن بربه وخالقه سبحانه، ويعلم علم اليقين أن الله عز وجل سوف ينجينا من هذا البلاء.

 
إذا أصاب المؤمن شيء من هذا البلاء فعليه بالصبر والأخذ بأسباب العلاج، وليعلم أن صبره على هذا البلاء سيكون سببًا لتكفير السيئات ورفع الدرجات.
 
شأن المسلم في أوقات البلاء والمحن أن يكون دائم الذكر والدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بقول: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» ثلاث مرات صباحًا و مساءً، فإن من قالها لا يصيبه شيء من البلاء إن شاء الله.
 
على المسلم أن يأخذ بأسباب الوقاية والسلامة الصحية المتبعة لدى الجهات المعنية، فهذا من باب الإحسان، يقول تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195].

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

4 توصيات من دار الإفتاء لمواجهة كورونا.. وتنصح بترديد 8 كلمات للوقاية

دعاء يقي من الأمراض .. الإفتاء تنصح بـ 8 كلمات لمواجهة كورونا

يارب ارفع عنا البلاء .. دعاء الاستعاذة من الأمراض وفيروس كورونا

الأزهر يزف بشرى سارة للمصابين بفيروس كورونا

فتاوى كورونا .. دار الإفتاء تجيب عن 9 أسئلة عن الفيروس تشغل الأذهان

ذكر يقال 3 مرات صباحا ومساءً يحفظك من الأمراض والأوبئة.. الإفتاء تكشف عنه

ترشيحاتنا

مواطن يرفض الحجر الصحي لزوجته ويهدد الطاقم الطبي بالقتل.. فيديو

عاصفة ترابية تضرب البلاد.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة القادمة.. فيديو

الصحة العالمية تكشف سرا جديدا عن فيروس كورونا

مشروب طبيعي يعمل على تفتيت حصوات الكلى فى أقل من شهر

بعد تصريحه بـ عندي كلام كتير.. عضو مجلس الأهلي يرد على مؤمن زكريا

قولت مش هشوف حبايبي تاني.. قصة أول مسنة تهزم فيروس كورونا في مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون كمامة.. إلهام شاهين تشارك في تشييع جنازة جورج سيدهم.. صور

احم نفسك من كورونا.. الطريقة الصحيحة لاستخدام الكلور

تختلف عن الرجال.. أعراض القولون العصبي عند النساء