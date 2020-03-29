على جمعة: من لا يتبع الإجراءات الوقائية يخالف شرع الله

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن حفظ النفس أول مقاصد الشريعة الإسلامية حسب ترتيبه وكثير من العلماء.





وأضاف " جمعة " خلال لقائه ببرنامج " من مصر" المذاع على فضائية " cbc" أن حفظ النفس قبل حفظ الدين، مشيرًا: وهذا الترتيب له منطق وله غرض، وهو أنني أحافظ على النفس لكي أخاطبها فيأتي العقل وهكذا.







وتابع عضو هيئة كبار العلماء : فتكون بذلك : " حفظ النفس ، حفظ العقل ، حفظ الدين ، حفظ العرض –الكرامة- ، حفظ الملك -المال -".

وأوضح أن هذه المقاصد الشرعية الخمسة ترادف النظام العام الذي تسير به معظم دول العالم وتقوم عليه قوانينها ؛فلا يختلف أحد على أهمية هذه المقاصد الخمس للإنسان أي كان جنسه أو دينه أو حتى بلا دين؛ فهي مقاصد للنظام العام للجميع والذين لجأوا إلى الله فى تلك المحنة.





ونبه المفتى السابق أن من يعرض نفسه للخطر بعدم إتباع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورنا يخالف بلا شك شرع الله الذي يحث على حفظ النفس، وهنا يتم العقاب عندما نصدم مع حائط القدر، فالله سبحانه وتعالى بنى الكون على أسس وسنن.





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ينبغي على المسلم أن لا يصيبه الخوف والهلع الشديد من الابتلاءات التي قد تصيبه أو تصيب من حوله، بل عليه أن يتحلى بحسن الظن بربه وخالقه سبحانه، ويعلم علم اليقين أن الله عز وجل سوف ينجينا من هذا البلاء.

