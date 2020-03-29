هل يجوز أثناء الصلاة عدم السجود على الأرض خوفا من كورونا؟.. الافتاء ترد

حكم الصلاة والسجود على كرسى، بدلا من السجود وملامسة جبهتى الأرض خشية من انتقال العدوى بفيروس كورونا.. سؤال ورد للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء.
أوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار ، أن عليك أن تحضر ثوبا نظيفا للصلاة، أو سجادة مخصصة لك، إن كنت تصلى فى مقر عملك، إذا كان من الممكن السجود على كرسى حتى لا تلمس جبهتك الأرض، فلما إذن تم إغلاق المساجد، الصلاة فى منزلك لن تنقل لك العدوى بفيروس كورونا.
وأضح أمين الفتوى أن إغلاق المساجد ليس غضبا من الله.. الرسول صلى الله عليه وسلم، نزل مطر شديد فى وقته، فقال صلوا فى رحالكم، فهل يمكن أن نقول ذلك غضب من الله؟ هل يغضب الله على نبيه والصحابة الكرام؟ .
وجه الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، رسالة لكل من حزن على إغلاق الحرم المكي والمسجد النبوي.
وقال "جمعة"، خلال لقائه ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "cbc"، إنه تم تعطيل الحج لمدة أربعين موسمًا لعدد من الأسباب، منها أحداث وبائية أو حوادث أمنية وغيرها.
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن ما فعلته المملكة العربية السعودية من غلق المسجد الحرام والمسجد النبوى الشريف هو أصل تقرره الشريعة؛ فهو حفاظ على النفس البشرية التي هي أبرز مقاصدها.
وأكد أن اتباع الإجراءات الوقائية ضد انتشار الأمراض والأوبئة مما حث عليه سيدنا النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- فقد قال- صلى الله عليه وسلم-: "فر من المجذوم فرارك من الأسد".
وذكر أن الناس قديمًا اجتمعوا لقراءة صحيح البخاري لرفع الوباء؛ فكان اجتماعهم هذا سببا رئيسا في استفحال الوباء وانتشاره، مؤكدًا أن حفظ النفس أول مقاصد الشريعة الإسلامية حسب ترتيبه وكثير من العلماء.