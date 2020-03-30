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توك شو

الأسوأ على الإطلاق.. وزيرة الصحة تكشف تفاصيل السيناريو المقبل للتعامل مع كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 01:09 ص
صدى البلد
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عادل نصار
كشفت الدكتور هالة زايد، وزير الصحة والسكان، عن تفاصيل السيناريو المقبل للتعامل مع أزمة فيروس "كوفيد 19" والمعروف إعلاميًا بفيروس كورونا المستجد.

وقالت هالة زايد، في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر"، إنها أطلعت الرئيس السيسي أثناء اجتماع أمس على السيناريو الذي تم وضعه، وعلى استعدادنا لأسوأ السيناريوهات"، متابعة "كان الرئيس السيسي يطمئن على وجود الأجهزة وأسرة الرعاية بالمستشفيات، وإمكانيات الدولة"، مؤكدة "ودي مش أول مرة نراجع معه كل هذه الأمور".

وتابعت وزيرة الصحة والسكان، "عرضنا على الرئيس السيسي كل الأمور من الناحية الطبية في أزمة كورونا، وكل أجهزة الدولة كيف تتكاتف في حل تصاعد الأزمة"، موضحة "كمان اطلعنا الرئيس على تقارير منظمة الصحة العالمية".

وتواجه مصر ومعظم دول العالم تفشي وباء عالمي يعرف باسم كورونا المستجد، الذي تسبب في حالة من الشلل التام في كل الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية والصين مصدر الفيروس الخطير.

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