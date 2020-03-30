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مرأة

بدون مكياج وبملابس كاجوال.. هنا الزاهد تخطف الأنظار برفقة زوجها

الإثنين 30/مارس/2020 - 09:56 ص
هنا الزاهد و احمد
هنا الزاهد و احمد فهمى
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بصورة جديدة لها برفقة زوجها الفنان أحمد فهمى.

تألقت هنا الزاهد فى الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون جينز مع سترة قطنية باللون الأبيض اتسمت بالبساطة وبأنها لا تحمل أى نقوشات، و نسقت معها جاكيت أحمر كاجوال مما منحها إطلالة جذابة و مواكبة للموضة أيضا.

وأكملت هنا الزاهد إطلالتها بحقيبة جلد متوسطة الحجم باللون الأسود، فيما اعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، واعتمدت هنا على جمالها الطبيعى و لم تتكلف فى استخدام مستحضرات التجميل.

بدون مكياج وبملابس كاجوال.. هنا الزاهد تخطف الأنظار برفقة زوجها
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