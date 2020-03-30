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تعليم

حقيقة غلق مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط

الإثنين 30/مارس/2020 - 04:43 م
حقيقة غلق مستشفى
حقيقة غلق مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط
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محمد شحتة
نفى الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، ما تردد فى بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن غلق العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي لطب أزهر أسيوط.

وأكد صديق في بيان له، أن الخبر عار تماما من الصحة، وأن العمل بالعيادات الخارجية مستمر فى تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين.

ودعا إلى توخي الحذر وعدم نشر الأكاذيب التى من شأنها إثارة الذعر والخوف بين المواطنين، كما أكد أن العيادات الخارجية وجميع منشآت الجامعة بأسيوط يتم تعقيمها بشكل دائم حفاظا على صحة المواطنين والعاملين فى ظل الظروف الراهنة من مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
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