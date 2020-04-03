أخبار العلوم والتكنولوجيا.. حيلة جديدة للحد من انتشار كورونا في إيطاليا.. يوتيوب ينافس TikTok بميزة جديدة

مع انتشار جائحة الفيروس التاجي (COVID-19) في جميع أنحاء العالم، طور بعض قراصنة الإنترنت، عدة برمجيات خبيثة تدمر الأنظمة الأجهزة المصابة، إما عن طريق حذف ملفات المستخدمين أو التلاعب بسجل الإقلاع الرئيسي للحاسب (MBR)، والتى تنتشر بأسماء مرتبطة بفيروس كورونا أو كوفيد-19 والتي تقوم بحذف ملفات المستخدمين أو التلاعب بتسلسل الإقلاع وحتى طلب فدية مالية.



