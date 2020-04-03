أخبار العلوم والتكنولوجيا.. حيلة جديدة للحد من انتشار كورونا في إيطاليا.. يوتيوب ينافس TikTok بميزة جديدة

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد" ، أهم الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة التي نستعرضها عبر النشرة التالية:
لا يرتدي قناعا لكنه يساعد في إنقاذ الأرواح من فيروس كورونا المستجد مثل الأطباء، تومى Tommy روبوت التمريض هو واحد من ست روبوتات جديدة تساعد الأطباء والممرضات على رعاية مرضى كوفيد 19، في مستشفى Circolo في مدينة Varese، الواقعة في منطقة لومباردي الشمالية، وهي مركز تفشي المرض في إيطاليا.
تسبب فيروس كورونا المستجد، في تغيير العادات اليومية لملايين الناس حول العالم، بما في ذلك مكان عملهم، حيث أخبر العديد من أصحاب العمل موظفيهم العمل من المنزل، لحمايتهم وللسيطرة على وقف انتشار المرض، مثل شركات التكنولوجيا الكبري Apple و Google و Microsoft.
على الرغم من الخسائر التي يتعرض لها العديد من شركات التكنولوجيا حول العالم، خلال الأشهر الماضية بسبب فيروس كورونا، حققت بعض المجالات والشركات مكاسب تقدر بملايين الدولارات من أزمة كورونا المستجد.
مع انتشار جائحة الفيروس التاجي (COVID-19) في جميع أنحاء العالم، طور بعض قراصنة الإنترنت، عدة برمجيات خبيثة تدمر الأنظمة الأجهزة المصابة، إما عن طريق حذف ملفات المستخدمين أو التلاعب بسجل الإقلاع الرئيسي للحاسب (MBR)، والتى تنتشر بأسماء مرتبطة بفيروس كورونا أو كوفيد-19 والتي تقوم بحذف ملفات المستخدمين أو التلاعب بتسلسل الإقلاع وحتى طلب فدية مالية.
ظهرت تسريبات جديدة لهاتف شركة وان بلس القادم ،OnePlus 8 Pro والذي سيتوفر بلون أزرق مميز، سيكون حصريا له من دون نموذج OnePlus 8، وفقا لتقارير موقع WinFuture الألماني.
يعتزم موقع مشاركة مقاطع الفيديو يوتيوب "YouTube"، منافسة التطبيق الصيني الشائع تيك توك TikTok، بميزة جديدة للفيديوهات القصيرة تسمى Shorts.
جعلت شركة نيكون "Nikon"، منهجها الكامل في دروس التصوير عبر الإنترنت مجانا حتى نهاية أبريل، بحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني.