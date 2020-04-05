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رياح الخماسين .. 3 طرق سريعة لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:31 ص
علاج الجيوب الأنفية
علاج الجيوب الأنفية
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رشا عوني
منذ الصباح الباكر وتسيطر الأتربة على حالة الطقس، لتسود أجواء صعبة على أصحاب الجيوب الأنفية بشكل خاص، حيث يسبب هذا التراب تهيج الجيوب الأنفية والتهابها مع الصداع الشديد والشعور الدائم باستنشاق رائحة التراب . 

اليك ٣ طرق سريعة لتخفيف التهابات الجيوب الأنفية في البيت دون أدوية بحسب نصائح موقع healthline .. 

1- استنشاق البخار 
ضعي كمية من الماء الساخن في وعاء وحاولي استنشاقه لمدة دقائق. 

2-  الماء والملح 
قومي بإضافة نصف ملعقة ملح لنصف كوب ماء دافىء و استخدامه في تنظيف الانف واستشاقه حيث يقلل من حدة الجيوب الأنفية. 

3- منديل مبلل 
في الأجواء المليئة بالأتربة يفضل تغطية الأنف بشكل مستمر وخاصة بمنديل مبلل بالماء حتى يمنع دخول الأتربة للانف .
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