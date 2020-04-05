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تعليم

التعليم تستعد لبث فيديو جديد يشرح عمليًا للطلاب خطوات إعداد المشروعات البحثية

الأحد 05/أبريل/2020 - 04:07 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لبث فيديو جديد على موقعها الرسمي على الانترنت وصفحتها الرسمية على فيس بوك والحساب الرسمي لوزير التربية والتعليم على فيس بوك ، لتقديم شرح عملي لطريقة إعداد المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب الصفوف من 3 ابتدائي حتى 3 إعدادي خلال العام الدراسي الحالي 2019 /2020.

وسيعتبر نموذجًا استرشاديًا لأبنائنا الطلاب، يعلمهم طريقة عمل المشروع البحثي بداية من اختيار الموضوع حتى تطمئن الوزارة على أبنائها الطلاب.

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم: أعتقد أن نتيجة المشروعات البحثية التي سيقدمها طلاب الصفوف من 3 ابتدائي لـ3 إعدادي هذا العام "هتبهرنا كلنا".

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه لو أتيحت الفرصة لأبنائنا المصريين من الوزارة وأولياء الأمور، سيتعاملون مع التعليم على أنه شيء ممتع يمكن ممارسته مع الزملاء ، وليس "علقة".

وأضاف وزير التربية والتعليم: أن فكرة المشروعات البحثية هي أفضل فكرة يمكن أن يتم استثمار وقت الطلاب بها خلال فترة وجودهم في المنزل وتعطيل الدراسة بالمدارس ، فهي فكرة مفيدة و ممتعة وفي نفس الوقت تحقق استمرار عملية التعلم رغم الظروف الحالية.

وأوضح وزير التربية والتعليم ، عدة نقاط مهمة، وهي كالتالي:

- الطالب سيكون مطالب بإعداد مشروع بحثي واحد فقط (متعدد التخصصات) في كل سنة دراسية للانتقال إلى السنة التالية.

- يستطيع الطالب أن يقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب)، وذلك خلال الفترة من 9 أبريل حتى 15 مايو 2020.

 - سيتم مراعاة اختيار الموضوعات بالنسبة لأعمار الطلبة من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي بما يتناسب مع أعمارهم.

 - عناصر المشروع البحثي تتكون من: "العنوان، المقدمة، الموضوع، النتائج أو الملاحظات، المراجع، أسماء الطلاب"، وسيكتب الطالب الكود الخاص به على المشروع الذي سيقوم بعمله.

- الخميس 9 أبريل 2020.. سيتم الإعلان عن جدول المشروعات البحثية لكل سنة دراسية على موقع الوزارة وسيتم نشره مطبوعًا في الصحف القومية؛ وسيتكون الجدول من 4 إلى 5 موضوعات لكل سنة دراسية يختار الطالب أحدهما لتنفيذه سواء بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة.

 - إذا لم يتوافر الإنترنت لدى الطالب بإمكانه الاعتماد على الكتاب المدرسي أو أي كتاب متوفر لديه في موضوع المشروع البحثي.

 - متاح للطالب أن يقوم بكتابة المشروع البحثي على ورق وتسليمه إلى المدرسة وهي ستقوم بدورها في إرساله للوزارة عبر المنصة.

 - معلم الفصل دوره استرشادي ومساعد للطلبة في إعداد المشروعات البحثية، والوزارة هي من ستتولى أعمال مراجعة المشروعات البحثية للطلاب عن طريق تقييمها (مقبول – غير مقبول).

واختتم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رسالته قائلًا: "أن المشروع البحثي هدفه تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي (العمل الجماعي، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار) وغيرها من المهارات الضرورية لأبنائنا الطلاب".
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