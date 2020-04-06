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سيارات

كيا تكشف عن طرازها الجديد تيلورايد 2020

الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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أماني نوار

تنوي شركة كيا موتروز التنافس  بسيارة دفع رباعي كبيرة تسمي تيلورايد 2020 وظهر ذلك بعد وصولها عدد دول في منطقة الشرق الأوسط .

 

ظهرت  هذه السيارة الجديدة  بتصميم خارجي رائع ومتناغم شبكة عريضة وزجاج وبعدة ألوان متميزة وجريئة.

 

كما تتميز كيا بمحرك قوي سعة 3.8 لتر ، طراز v6 ويستطيع توليد قوة قدرها 291 حصانا مع عزم دورام 262 نيوتن متر  كما يمكنه سحب 5000 رطل بناقب حركة اوتوماتيك.

 

تأتي سيارات الدفع الرباعي الجديدة من كيا بأربعة طرازات: LX و EX و S و SX.

 

وكانت كيا تسعى ووكلاؤها حول العالم بتقديم كافة التسهيلات لعملائها خلال هذه الفترة العصيبة التى نعيشها جميعا بعد ان تعرض العالم لضربات شرسة من الوباء الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 .

 

وأعلنت شركة كيا من خلال وكيلها شركة EIT فى مصر عن عروض جديدة تشمل كل من انتهى ضمان سياراتهم في شهور فبراير أو مارس أو سينتهي في شهر أبريل المقبل، بمد فترة الضمان إلى شهر يونيو المقبل بهدف راحة وأمان العملاء في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

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