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سيارات

ما هي أعراض تلف فتيس السيارة ؟

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:01 م
فتيس السيارة
فتيس السيارة
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اشرف عطية
تظهر بعض الأعراض على السيارة و لا نعرف هذه الأعراض تشير إلى ماذا فكما نعرف كل مؤشر يظهر في السيارة يشير الي عطل معين فمثلا عند تأخر السيارة في التشغيل صباحا قدتكون مشكلة طرمبة بنزين أو تلف البطارية و لكن يوجد بعض الأشياء تحدث و بعض المؤشرات تتطلب خبرة كافية لمعرفة ما سببها في هذا السياق نطرح عليكم اليوم اعراض تلف فتيس السيارة .


1- ملاحظة صعوبة في التنقل بين الغيارات و السرعات

2- تغيير سرعة السيارة بدون سبب منطقي و من تلقاء نفسها و تظهر هذة المشكلة خصوصا في الفتيس المانيوال .

3- وجود تسريب زيت اسفل السيارة و لكن تسريب من ناحية الفتيس و ليس من ناحية المحرك .

4- بطء ملحوظ في التسارع بالرغم من ضغطك بشدة علي دواسة البنزين و لكن دون جدوى .

  كل العلامات السابق تشير إلى عطل في الفتيس و يجب عليك زيارة فني متخصص في اعطال الفتيس لانة معقد خصوصا ان كانت سيارتك بفتيس اوتوماتيك لأن أجزاءه كثيرة و يتطلب خبرة كبيرة في صيانتة ويختلف الفتيس المانيوال عن الفتيس الاوتوماتيك في طبيعة التكوين و الاعطال .

اعطال الفتيس الاوتوماتيك :

1- بلوف الفتيس
2 - عقل الفتيس
3- برمجة الفتيس
4- تسريب زيت الكارتيرة

اعطال افتيس المانيوال :

1- اسطوانة
2- ديسك
3- تسريب زيت الكارتيرة
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