رئيس جامعة حلوان يشيد بالتصريحات الإنسانية للرئيس السيسي لطمأنة الشعب المصري





أشاد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بالتصريحات الإنسانية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم عقب تفقد الرئيس لمعدات القوات المسلحة، مؤكدا على أن كلمات الرئيس جاءت مطمئنه لكافة جموع الشعب المصري في هذه المرحلة الدقيقة نظرا لما يواجه العالم من تخوفات جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأكد رئيس جامعة حلوان أن كلمات الرئيس تضمنت التوعية والتوجيه والنصح دون ترهيب اوتخويف وهو مايظهر حكمة القيادة السياسية في إدارة الازمة في ظل ثقة الشعب في قيادته للعبور به الي بر الأمان قولا وعملا فضلا عن تأكيدات الرئيس علي دعم ومساندة كافة القطاعات الحكومية والاقتصادية بالدولة.



