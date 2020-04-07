إصابة طبيب بفيروس كورونا بالقصر العيني.. وعزل 14 آخرين

كشف الدكتور إسلام شعراوي، أحد أطباء بقسم النساء والتوليد بمستشفى القصر العيني، عن إصابة دكتور "نائب 2014" بفيروس كورونا المستجد وظهرت نتيجة تحاليل إيجابية، فى رعاية شريف مختار.

وَأضاف شعراوي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن رعاية شريف مختار، من أهم الرعايات الموجودة فى قصر العينى و مصر كلها، موضحًأ أنه تم عزل 14 من المخالطين للدكتور المصاب، وسيتم أخذ مسحة طبية عليهم أثناء العزل.

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وحذر الطبيب بالقصر العيني، من الذهاب إلى المستشفيات إلا للطوارئ فقط، وذلك لعدم ضمان مكافحة العدوى.





وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أكد على التطبيق الصارم والدقيق لإجراءات مكافحة العدوى على جميع العاملين بالمستشفيات الجامعية، واستمرار عمليات التعقيم وتكثيفها وفق أعلى المواصفات، وذلك طبقا للمعايير المطبقة بوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وبروتوكولات مكافحة العدوى المطبقة بمستشفيات وزارة الصحة، وخطة جامعة القاهرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

