عودة فتح أبواب معهد الأورام واستقبال المرضى.. اليوم

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وأشار المتحدث الإعلامي باسم جامعة القاهرة، إلى أن الإعداد التي تم اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا جراء عملية المسح الطبي، يتم الإعلان عليها من قبل وزارة الصحة فقط.





أكد الدكتور محمود علم الدين المتحدث الإعلامي باسم جامعة القاهرة، أن معهد الأورام سيفتح أبوابه اليوم الثلاثاء، لاستقبال المرضى، بعد أن تم غلقه منذ أمس يوم السبت الماضي، بعد اكتشاف 17 حالة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، للقيام بعملية التطهير والتعقيم والكشف الطبي على العاملين والأطباء بالمعهد.وأضاف علم الدين، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن المعهد مستمر حتى اللحظة في عمل المسح الكلي للعاملين والأطقم الطبية بالمعهد، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.وكان الرئيس السيسي وجه بسرعة إجراء الكشف الطبي على جميع العاملين بمعهد الأورام من الأطباء وأطقم التمريض، وجميع المرضي الذين ترددوا على المعهد خلال الأسبوعين الماضيين وكذلك حصر كافة المخالطين لأي حالات إيجابية للكشف الطبي عليهم، مع توفير الرعاية الكاملة لكافة الحالات المصابة من إجراءات طبية فورية للعزل والعلاج.