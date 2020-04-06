وكيل آثار القاهرة: تحميل 100% من المناهج الدراسية على الإنترنت

قال الدكتور محسن نجم الدين، وكيل كلية الآثار لشئون التعليم والطلاب بجامعة القاهرة، إن الكلية رفعت 100% من المناهج الدراسية على موقع الكلية والجامعة على شبكة الإنترنت، موضحا أن عدد المواد للفرق الأربعة بالكلية يبلغ 256 مادة.





وأضاف نجم الدين، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن هناك عددا من أساتذة الكلية والأقسام المختلفة يتواصلون مع الطلاب من خلال تطبيق الواتساب وموقع زوم للبث المباشر، والتواصل المباشر ومناقشة الأساتذة مع الطلاب في المواد الدراسية، لافتًا إلى إنشاء قناة يوتيوب يتم تحميل عليها المحاضرات.





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