AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وكيل آثار القاهرة: تحميل 100% من المناهج الدراسية على الإنترنت

الإثنين 06/أبريل/2020 - 09:06 م
كلية الآثار جامعة
كلية الآثار جامعة القاهرة
Advertisements
عبد الله علي
قال الدكتور محسن نجم الدين، وكيل كلية الآثار لشئون التعليم والطلاب بجامعة القاهرة، إن الكلية رفعت 100% من المناهج الدراسية على موقع الكلية والجامعة على شبكة الإنترنت، موضحا أن عدد المواد للفرق الأربعة بالكلية يبلغ 256 مادة.

وأضاف نجم الدين، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن هناك عددا من أساتذة الكلية والأقسام المختلفة يتواصلون مع الطلاب من خلال تطبيق الواتساب وموقع زوم للبث المباشر، والتواصل المباشر ومناقشة الأساتذة مع الطلاب في المواد الدراسية، لافتًا إلى إنشاء قناة يوتيوب يتم تحميل عليها المحاضرات.

اقرأ أيضا:

وأِشار وكيل كلية الآثار بجامعة القاهرة، إلى أن الكلية ألغت امتحانات الميدتيرم، وقررت إضافة درجاته إلى امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني، لتصبح النتيجة 100 بدلًا من 70، موضحًا أن قسم الترميم هو الوحيد الذي به جزء عملي، ويتم دراسة إمكانية تطبيقه في فصل الصيف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عميد إعلام القاهرة: محاضرات البكالوريوس والدراسات العليا على يوتيوب

بعد تعليق الدراسة.. منصات بث مباشر من صفحات مدارس مطروح لشرح المناهج للطلاب

تعليم المنيا : بث مباشر للمناهج الدراسية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية

عميدة حاسبات القاهرة: مجموع الميدتيرم سوف يضاف إلى الامتحان النهائي.. ولكن

كليات في جامعة القاهرة تلغي امتحانات الميدتيرم وتضيف درجاتها إلى نهاية العام | من واقع قرار تعليق الدراسة ومواجهة فيروس كورونا

عميد علوم القاهرة: ننتظر قرارًا رسميًا من الجامعة لإضافة مجموع الميدتيرم إلى الامتحان النهائي

ترشيحاتنا

إعلامية: مفاجأة ستحدث فى إيطاليا الأيام المقبلة بعد زيارة هالة زايد

فرض حظر تجول شامل في الرياض وعدد من المحافظات السعودية

اكتشاف 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في معهد الأورام

تمديد أسبوعين وخفض 10%.. إعلامي يفجر مفاجأة عن حظر التجول وأسعار الوقود.. فيديو

خبير اقتصادي يكشف سر تقديم مصر مساعدات لإيطاليا لمواجهة كورونا

نجم الزمالك يكشف حقيقة وضع شروطه من أجل الاستمرار مع الفريق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتقاد سنها وعدم إنجابها للأطفال .. 20 صورة لـ ميساء مغربي

الأنتخة في البيت محتاجة كنبة .. 10 تصميمات لـ أرائك مريحة وعصرية

سوزوكى تطرح سيارتها الجديدة اسبريسو 2020 suzuki s presso بسعر مغري.. صور