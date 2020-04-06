وكيل آثار القاهرة: تحميل 100% من المناهج الدراسية على الإنترنت

قال الدكتور محسن نجم الدين، وكيل كلية الآثار لشئون التعليم والطلاب بجامعة القاهرة، إن الكلية رفعت 100% من المناهج الدراسية على موقع الكلية والجامعة على شبكة الإنترنت، موضحا أن عدد المواد للفرق الأربعة بالكلية يبلغ 256 مادة.
وأضاف نجم الدين، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن هناك عددا من أساتذة الكلية والأقسام المختلفة يتواصلون مع الطلاب من خلال تطبيق الواتساب وموقع زوم للبث المباشر، والتواصل المباشر ومناقشة الأساتذة مع الطلاب في المواد الدراسية، لافتًا إلى إنشاء قناة يوتيوب يتم تحميل عليها المحاضرات.
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وأِشار وكيل كلية الآثار بجامعة القاهرة، إلى أن الكلية ألغت امتحانات الميدتيرم، وقررت إضافة درجاته إلى امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني، لتصبح النتيجة 100 بدلًا من 70، موضحًا أن قسم الترميم هو الوحيد الذي به جزء عملي، ويتم دراسة إمكانية تطبيقه في فصل الصيف.