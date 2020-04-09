محافظ الوادي الجديد: دعم قطاع الكهرباء بمحولين جديدين

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أنه تم دعم محطة محولات كهرباء الخارجة بمحولين جديدين وذلك بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لرفع كفاءة المحطة وإستيعاب الأحمال الحالية والمستقبلية المتزايدة.

وأضاف المهندس محمد كامل وكيل قطاع الكهرباء بالمحافظة أنه يجري حاليا دخول المحولين الخدمة لزيادة قدرة المحطة ل 170 م. ف. ا بدلًا من 140 م. ف. ا .

من جانب أخر صرح الدكتور أحمد محروس مدير عام الصحة بالوادي الجديد أنه بناء على التعليمات الواردة من وزارة الصحة بشأن إمتحانات مدارس التمريض، تقرر عمل أبحاث كبديل للإمتحانات وذلك لجميع المراحل من الصف الأول وحتي الثالث بجميع مدارس التمريض على مستوى المحافظة والبالغ عددها 5 مدارس.

كما أشار محروس إلى أنه يجري حالياََ تحديد آلية الاختبار بمعاهد التمريض، والتى لم يرد بشأنها قرار حتى الآن.

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