حكام المقاطعات اليابانية يطالبون الدولة بتعويض مؤسسات الأعمال بسبب كورونا

حث حكام العديد من المقاطعات اليابانية الدولة على تعويض مؤسسات الأعمال حتى تتمكن من التكيُّف مع المطالب بوقف أعمالها وإلغاء الفعاليات، بعدما أعلن رئيس الوزراء شينزو آبي حالة الطوارئ في البلاد للتصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد.





كما طالب حكام المقاطعات ومن بينهم حكام المقاطعات السبع الخاضعة لحالة الطوارئ التي ستستمر حتى السادس من شهر مايو المقبل الحكومة المركزية بدعم نظام الرعاية الصحية في البلاد لمنع انهياره بسبب الزيادة المفاجئة في أعداد المرضى.





من جانبه، رد وزير شئون مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدى سوجا على هذه المطالبات، قائلًا إن المؤسسات الخاصة لن تحصل على تعويضات لدعم عملياتها، مضيفًا أن المؤسسات ليست مطالَبة بشكل مباشر بالإغلاق في ظل فرض حالة الطوارئ، مشيرًا إلى أن الحكومة المركزية تعتزم دعم عمليات المؤسسات التي تنخفض عائداتها بشكل كبير بسبب تفشي فيروس كورونا.





يُذكر أن نحو 56 مليون شخص أو ما يمثل 45% من تعداد السكان خاضعون لإعلان الطوارئ في اليابان الذي يطالب المواطنين بالامتناع عن الخروج لأسباب غير ضرورية من المنازل، كما تم إغلاق بعض المؤسسات.



