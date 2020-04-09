شاهد .. احتفال رحيم بعيد ميلاد ابنه في عامه الأول





نشر محمد رحيم، من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك" فيديو له بصحبة زوجته وإبنهما، وقام بالغناء له أغنية "عو" للفنان محمد دياب، كما قام بالعزف ايضًا مستخدما الجيتار الخاص به، وعلق على الفيديو قائلًا: "أول عيد ميلاد لابني الصغنون القمر الفنان #كنز_رحيم".





تقول كلمات الأغنية :"خليك طيب ويايا هرضيك واعملك جو هتعيشها سو معايا ما بلاش يا حبيبي السو ... لو هنكمل علي كده تجي كده وانا اجي كده ده انا الم عليك الدنيا واتجنين واعمل عو .. عو عو عو عو".





يذكر أن آخر أعمال رحيم الفنية أغنية "مش قد الهوى" للفنانة شيرين عبد الوهاب، والتي طرحتها منذ ايام.

حرص الفنان محمد رحيم، على الاحتفال بعيد ميلاد إبنه الذي أتم عامه الأول، وذلك من خلال الغناء له.