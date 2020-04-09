ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 2.43% بمستهل التعاملات

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 6.7 مليار جنيه بعد مرور نصف ساعة من بدء جلسة التداول ليصل إلى مستوى 555.835 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.43% ليصل إلى مستوى 10340 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 1438 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.66% ليصل إلى مستوى 11804 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.69% ليصل إلى مستوى 3923 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 1054 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 1073 نقطة.