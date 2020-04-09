ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 2.43% بمستهل التعاملات

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.43% ليصل إلى مستوى 10340 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 1438 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.66% ليصل إلى مستوى 11804 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.69% ليصل إلى مستوى 3923 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 1054 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 1073 نقطة.