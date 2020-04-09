مصري مقيم في ووهان الصينية يكشف كيف انتصر الصينيون على كورونا

قال الدكتور سيد نشيوي، مدرس الوراثة والكيمياء بجامعة وسط الصين الزراعية، إن أحد أهم الأسباب التي ساعدت ووهان الصينية على مواجهة فيروس كورونا، استخدامها التكنولوجيا والدفع عبر الانترنت بدلا من استخدام الأموال وتنقلها بين الأفراد وما يمكن أن تسببه من اصابة عدد أكبر.









وأضاف خلال برنامج «فنجان قهوة»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد مجدي»، أن الالتزام التام بالحجر الصحي جعل ووهان تسيطر على الوضع.









وأشار، إلى أنه في بداية الأمر كانت أرقام المصابين تتضاعف لدرجة أنها وصلت إلى الآلاف؛ ثم عادت الأرقام الي الانخفاض مرة أخرى حتى وصلنا الي صفر.









وأوضح أن ووهان أصبحت أأمن مكان في العالم في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه كان في حيرة كبيرة أن يعود الي مصر أو يستمر بالبقاء في مدينة ووهان.









وأضاف، أن مدينة ووهان عادت الي طبيعتها مرة أخري، موضحا أنه يعيش بالصين منذ 10 أعوام ويعرف طبيعتهم وكيف يحبون وطنهم .









وأشار نشيوي، الى أن مكتب الصحة بالمدينة كان يرسل رسائل نصائح طبية دائما الي كل الموجودين بالمدينة، منوها إلى أنهم كانوا ايضا يعلنون اسماء الحالات حتى لا يختلط بها أحد.