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توك شو

عمرو السمرة: منظر العين هي المعبر عن حالة الإنسان

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:29 ص
الدكتور عمرو السمرة
الدكتور عمرو السمرة أستاذ طب وجراحة العيون
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توك شو

أجاب الدكتور عمرو السمرة أستاذ طب وجراحة العيون، عن سؤال هل العدسة التي يرتديها الإنسان فى عينه لها مدة معينة: ورد" ننصح مرتدى العدسات العادية بارتداء العدسة اليومية أو الأسبوعية".

وقال "عمرو سمرة" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن العدسات الملونة بها فطريات ويمكن أن تصيب قرانية العين".

وأوضح أستاذ طب وجراحة العيون، أن الجلوس أمام الشاشات غير مقلق وذلك لأن الشاشات حديثة، وننصح بارتداء النظارة لـ ضعاف النظر.

وأشار  إلى أن منظر العين هم المعبر عن حالة الإنسان سواء كان مرهقًا أو سليمًا، أن احمرار وحرقان ودموع في العين تحتاج الراحة لوقت.

ولفت أستاذ طب وجراحة العيون، إلى أن الجميع يعمل فى الفترة الحالية من البيت و من الممكن أن تكون الإضاءة غير مناسبة للعين وننصح بتوخي الحذر.

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