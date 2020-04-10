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أخبار البلد

السياحة والآثار تعرض فيديو لخادم الموظف ني عنخ بيبي

الجمعة 10/أبريل/2020 - 02:27 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
تطلق وزارة السياحة والآثار اليوم فيديو لجولتها الإرشادية الثانية، لعرض وشرح قطعتين هما؛ تمثال صغير ملون مصنوع من الخشب لخادم الموظف ني عنخ بيبي، والقلادة الذهبية للملك بسوسنيس الأول. 

 انتظرونا

تمثال صغير ملون مصنوع من الخشب لـــخادم الموظف ني عنخ بيبي،  وتم العثور على هذا التمثال في مقبرة الموظف "ني عنخبيبي" "المشرف على مصر العليا"، من عصر الملك بيبي الأول، الأسرة السادسة، في "مير" بالقرب من مركز القوصية- محافظة أسيوط.

يصور التمثال أحد الخدم واقفًا حاملًا سلة على يده اليمنى المضمومة إلى صدره، السلة مزينة بمربعات ملونة، بينما يحمل على ظهره سلة ' لها شريطين أبيضين تستخدم لحملها على الكتف ومربوطة بيده اليسري . ستلاحظ أن السلة مزودة بحامل لها،  لتستقر به على الأرض.

القلادة الذهبية للملك بسوسنيس الأول:
تم اكتشاف القلادة حول عنق مومياء الملك بسوسنيس الأول (حوالي 1039–991 ق.م)، هو أحد ملوك الأسرة الحادية والعشرين في مصر. هذه القلادة واحدة من ثلاثة قلادات للملك بسوسنيس الأول. وهي تقريبًا مصنوعة من الذهب بالكامل، تتكون من أربعة عشر سلسة من الذهب متفرعة تنتهي بزهور اللوتس تنتهي بأثنين من هذه السلاسل يقسم بدوره إلى سلسلتين آخرين، وتتعلق بخمسة صفوف من الأقراص الذهبية الرقيقة مجمعة جنبًا إلى جنب يربطهم مشبك مركزي يحمل اثنين من أسماء الملك.

‏‎‏#StayHome
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