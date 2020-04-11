من الكويت للسعودية.. أزمة غلاء البصل تهدد الأسواق

امتدت أزمة نقص البصل من الكويت إلى المملكة العربية السعودية، حيث شهدت أسواق المملكة نقصا حادا في كميات البصل تحديدا في محافظتي المزاحمية ومرات التابعتين لمنطقة الرياض.





ووفقا لصحيفة المرصد السعودية فإن الأسعا شهدت ارتفاعا كبيرا حيث تراوح سعر الكيس الكبير بوزن 15 كجم من 40 إلى 45 ريالا، ليعد ضعف سعر البصل قبل تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) حيث كان سعر الكيس 28 ريالا فقط.









وبحسب التجار فإن ارتفاع الأسعار يرجع إلى سوق العزيزة وهو سوق الجملة بالرياض، والموزع الرئيسي لمعظم محافظات الرياض مطالبين بضرورة التصدي لهذه الظاهرة.





أزمة البصل تعاني منها الكويت قبل عدة أيام بعد تضاعف سعره بشكل مثير للجدل، ما دفع الكثير من الأشخاص للتهافت على شرائها دون مراعاة الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لتفادي الإصابة بفيروس كورونا التاجي (كوفيد-19).





وكانت فوضى الزحام على شراء البصل في عدة متاجر كبرى أبرزها سوق الفرضة والذي يعد سوق الدولة الكويتية المركزي، للفاكهة والخضروات، ويقع في منطقة الصليبية، وهو تابع للحكومة الكويتية وإدارة حفظ الأمن الغذائي، ويعد من أرخص منافذ الغذاء في البلاد، ما يجعله قبلة المتسوقين الأولى.