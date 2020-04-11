إرادة من حديد.. طفل مصاب بسرطان عصبي نادر يهزم كورونا ويشفى بالكامل

من حارب السرطان بجبروته وشدته لن يصعب عليه محاربة الفيروس الذي أصاب العالم كله بالذعر، خاصة إذا كان طفلًا في مقتبل العمر لم يتخط الـ4 سنوات كالبطل أرشي، فقد حارب أشد أنواع السرطان فتكًا واليوم هزم فيروس كورونا وشفي منها تمامًا.





إذا كنت تشتكي المعاناة وقلة الحيلة فلن يكون حالك أسوأ مما مر به هذا الطفل، أما إذا كنت تتساءل عن الإرادة والعزيمة فانظر إلى قدرته على تخطي اثنين من أسوأ أنواع الأمراض التي يعاني منها العالم.





أصاب فيروس كورونا (كوفيد 19) الطفل البريطاني «أرشي ويلكس» أثناء تلقيه علاج (أرومي) ورم عصبي نادر لسرطان الأطفال، لكنه استطاع هزيمته والتغلب عليه وأعلن والديه شفاؤه بالكامل.





وقد أصبح أرشي أول طفل مريض بالسرطان يصاب بفيروس كورونا في المملكة المتحدة، يقول الوالدين مام هارييت وداد سيمون بأنهما قاما بكل ما في وسعهما لحماية ابنهم في المراحل المبكرة من تفشي المرض،





فأخذته الأسرة وأخوه التوأم المتطابق هنري ليعزلوا أنفسهم في المنزل في إسيكس لأكثر من أسبوعين كإجراء وقائي مع تلقي العلاج، حتى شفي بالكامل.



